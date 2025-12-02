سند راهبردی «سومین حرم اهل بیت(ع)» نقشه ۲۰ ساله توسعه فرهنگی و گردشگری شیراز است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، سید ابراهیم حسینی، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز، در نشست شورای فرهنگ عمومی استان اعلام کرد: سند راهبردی «سومین حرم اهل بیت(ع)» با پشتوانه پژوهشی گسترده و چند هزار صفحهای تدوین شده و برنامهای ۲۰ ساله برای توسعه فرهنگ و گردشگری شیراز ارائه میدهد.
وی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۸۷ مبنی بر اینکه شیراز سومین حرم اهل بیت است، افزود: پیشتر اقدامات متعددی در حوزه فرهنگ و گردشگری انجام میشد اما پراکنده بود. در دو تا سه سال اخیر مدیریت استان تصمیم گرفت برای سامانبخشی و جهتدهی صحیح، تدوین یک سند راهبردی ضروری است.
حسینی تأکید کرد: محور اصلی این سند دو موضوع «فرهنگ» و «گردشگری» است که مورد توجه رهبر انقلاب و بزرگان استان قرار دارد. برنامه بیستساله توسعه شهر در ۱۴ ساحت تدوین شده و شورای شهر نیز برنامهای پنجساله با همین جهتگیری طراحی کرده و بودجه سال ۱۴۰۵ را بر اساس آن تنظیم خواهد کرد.
رئیس شورای شهر شیراز با بیان اینکه این سند مورد تأیید نماینده ولیفقیه در فارس، استاندار و تولیت آستان مقدس شاهچراغ(ع) است، گفت: یک نسخه از سند به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تقدیم شده و انتظار حمایت وزارتخانه وجود دارد؛ بهویژه که این وزارتخانه دبیری شورای عالی زیارت را بر عهده دارد و احتمال طرح سند در دستور کار شورای عالی زیارت نیز وجود دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر این سند بهعنوان شاخص ارزیابی دستگاهها در جشنواره شهید رجایی لحاظ شود و دستگاهها به آن عمل کنند، روند اجرای آن بهطور چشمگیری بهبود خواهد یافت.
..............................
پایان پیام/
نظر شما