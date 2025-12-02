به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حسینعلی امیری، استاندار فارس، در نشست شورای فرهنگ عمومی استان با اشاره به نقش رسانه‌ها و فناوری‌های نوین در شکل‌گیری فرهنگ امروز اظهار داشت: فرهنگ عمومی تابع متغیرهای گوناگون است و تنها با سیاست‌گذاری واقع‌بینانه و مبتنی بر نیازهای روز می‌تواند هدایت شود.

وی با بیان اینکه رسانه‌ها مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و فرهنگ را پیچیده‌تر کرده‌اند، افزود: نباید فرهنگ رسمی را با فرهنگ عمومی اشتباه گرفت؛ فرهنگ عمومی محصول سال‌ها زیست اجتماعی و الزام نانوشته‌ای است که گاه برخی عناصر دیرینه آن نادیده گرفته می‌شوند.

امیری مسیرهای شکل‌گیری فرهنگ عمومی را دین، زبان، تاریخ و هنر دانست و گفت: دین در عمق جامعه حضور دارد، زبان فارسی حامل هویت ملی است و تاریخ و هنر ایران، از معماری و باغ‌ها تا شعر و خوشنویسی، بنیان فرهنگ عمومی را شکل داده‌اند.

وی با اشاره به معماری قدیمی شیراز هشدار داد: معماری امروز در حال بی‌هویت شدن است و غفلت از دانش گذشته موجب تغییر در فرهنگ عمومی می‌شود. استاندار فارس همچنین نقش رسانه‌ها، فضای مجازی و مظاهر تکنولوژی را در فرهنگ عمومی غیرقابل انکار دانست و بر ضرورت سیاست‌گذاری کلان در این حوزه تأکید کرد.

امیری ادامه داد: اگر رسانه‌های دیداری، شنیداری، مجازی و کتاب در یک زنجیره تعامل و توازن قرار نگیرند، فرهنگ عمومی با مشکل مواجه خواهد شد؛ اما هماهنگی آن‌ها می‌تواند به تقویت فرهنگ عمومی بینجامد.

وی نقش خانواده را در ارتقای فرهنگ عمومی کمرنگ ارزیابی کرد و گفت: نفوذ روحانیون و صاحب‌نظران در خانواده‌ها باید در سیاست‌های کلان دیده شود تا همسو با نیازهای فرهنگی جامعه عمل کنند.

استاندار فارس با اشاره به جایگاه شیراز به‌عنوان سومین حرم اهل بیت (ع) از تصویب سند گردشگری استان خبر داد و افزود: برگزاری همایش بین‌المللی ایران‌شناسی، برنامه‌های اعتلای علوم عقلی و جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در راستای تقویت هویت تاریخی و فرهنگی استان انجام می‌شود.

وی همچنین از آغاز پروژه کتابخانه مرکزی شیراز خبر داد و گفت: زمین این پروژه آماده است و با تأمین ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار از شهرداری، نهاد کتابخانه‌ها و استان، ساخت آن آغاز خواهد شد. امیری تأکید کرد: معماری کتابخانه باید فاخر و در شأن شیراز باشد تا خود به یک مقصد گردشگری تبدیل شود.

