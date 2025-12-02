به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش به مناسبت هفته بزرگداشت قرآن، عترت و نماز در مدارس کشور، پیامی صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ یَهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ وَ یُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ یَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا کَبِیرًا

سوره اسراء، آیه ۹

با درود و سلام به همکاران ارجمند، مدیران گرانقدر، مربیان دلسوز و دست‌اندرکاران عرصه قرآن، عترت و نماز!

مجاهدت‌های علمی و فرهنگی، سرمایه‌ای عظیم برای تربیت نسلی مؤمن، بصیر و متعهد به آرمان‌های الهی و انسانی است و اندیشه‌های متعالی، اراده های نستوه و تلاش‌های بی‌وقفه انسان های دلسوز و مربیان فداکار در عرصه تعلیم و تربیت، زمینه‌ساز رشد، شکوفایی و بالندگی نسلی است که در پرتو تعالیم الهی و معرفت به اقامه نماز، فردایی روشن و سرشار از امید و معنویت را نوید می‌دهد.

فعالیت در زمینه‌های قرآن، عترت و نماز، اولویت مهم وزارت آموزش و پرورش به¬شمار می رود و راهبرد

«هر دانش‌آموز یک نقش، هر دانش‌آموز یک تشکل» چراغ راه ماست تا مشارکت فعال و مسئولانه دانش‌آموزان در عرصه‌های فرهنگی و دینی تحقق یابد و مدارس به کانونی پویا برای تربیت نسلی مؤمن، خلاق و اثرگذار تبدیل شوند.

ضمن گرامیداشت هفته قرآن، عترت و نماز از تلاش‌های ارزشمند شما در اعتلای فرهنگ نورانی قرآن کریم، سیره اهل‌بیت (علیهم‌السلام) و اقامه نماز در مدارس کشور تشکر و قدردانی می‌نمایم و انتظار دارم همه مدیران و دست‌اندرکاران، با اهتمام به برگزاری پیش‌اجلاس‌های نماز دانش‌آموزی در مدارس، روح بندگی و انس با خداوند متعال را در میان نوجوانان و جوانان بیش از پیش تقویت کنند و فرهنگ حفظ قرآن کریم را در سراسر مدارس کشور گسترش دهند؛ در این مسیر، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و ابزارهای آموزشی روز، می‌تواند زمینه‌ای تازه برای گسترش این فعالیت‌ها فراهم آورد.

سرانجام پیوند عمیق دانش‌آموزان با سیره عملی و اخلاقی اهل‌بیت (علیهم‌السلام) زمینه‌ساز تربیت نسلی خواهد بود که حافظ قرآن و اقامه‌کننده نماز است و به‌عنوان الگویی در اخلاق، معنویت و عمل صالح، در تعالی جامعه نقش‌آفرین خواهد شد.

به امید آنکه با تلاش جمعی و هم‌افزایی شما عزیزان، شاهد تربیت نسلی قرآن‌بنیان، عترت‌مدار و نمازگزار باشیم؛ نسلی که با ایمان، دانش و عمل صالح، آینده‌ای روشن برای ایران اسلامی رقم خواهد زد.

............

پایان پیام/ ۲۱۸