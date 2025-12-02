به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دولت قطر، یکی از میانجیهای اصلی توافق آتشبس در نوار غزه، روز سهشنبه اعلام کرد که امیدوار است گفتوگوهای میان اسرائیل و جنبش حماس درباره مرحله دوم این توافق «به زودی و در آینده نزدیک» آغاز شود.
«ماجد الأنصاری» سخنگوی وزارت امور خارجه قطر در نشست خبری هفتگی در دوحه گفت: «ما بر این باوریم که باید دو طرف را در سریعترین زمان ممکن به سمت آغاز مرحله دوم توافق هدایت کنیم.»
وی یادآور شد که توافق فعلی بر اساس ابتکار ایالات متحده شکل گرفته و از دهم اکتبر در جریان است.
به گفته الأنصاری، تلاشهای دیپلماتیک دوحه متمرکز بر احیای روند مذاکرات غیرمستقیم میان دو طرف و تثبیت آرامش میدانی در غزه است.
وی افزود مرحله دوم توافق قرار است شامل گسترش مبادله اسرا، تداوم توقف درگیریها و تسهیل ورود کمکهای بشردوستانه به مناطق جنوبی غزه باشد.
الأنصاری همچنین اشاره کرد که در مذاکرات آتی، پروندههای حساسی مورد بحث قرار خواهد گرفت، از جمله سرنوشت نیروهای مقاومت و اعضای حماس که هنوز در تونلهای واقع در جنوب غزه و در مناطق تحت کنترل اسرائیل محاصره هستند.
به گفته مقام قطری، کشورش در هماهنگی کامل با مصر و ایالات متحده برای حفظ روند میانجیگری و جلوگیری از بازگشت درگیریها همکاری میکند.
او تأکید کرد که قطر همچنان به ایفای نقش خود در تثبیت آتشبس، تبادل اسرا و کمکرسانی بشردوستانه به مردم غزه ادامه خواهد داد.
