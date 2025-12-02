جانمایی پایانه جدید عراق در مرز مهران

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک نشست مشترک با حضور مسئولان ایرانی و عراقی برای تعیین محل پایانه جدید مسافری و تجاری عراق در مرز مهران و زرباطیه برگزار شد.
طرف عراقی اعلام کرده قصد دارد بخش مسافری این پایانه را بازگشایی کند و از طرف ایرانی خواسته تا زیرساختهای مورد نیاز مانند دروازه ترانزیت، محوطه گمرکی و مسیرهای ترخیص کالا را تسریع کند.
قرار است دو تیم مهندسی مشترک ایرانی و عراقی ظرف ۲۰ روز آینده نقشهبرداری و بررسی دقیق محل را انجام دهند و در جلسه بعدی جزئیات پایانه نهایی شود.
