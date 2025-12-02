  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

جانمایی پایانه جدید عراق در مرز مهران

۱۱ آذر ۱۴۰۴ - ۱۹:۲۲
کد مطلب: 1756911
جانمایی پایانه جدید عراق در مرز مهران

یک نشست مشترک با حضور مسئولان ایرانی و عراقی برای تعیین محل پایانه جدید مسافری و تجاری عراق در مرز مهران _ زرباطیه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک نشست مشترک با حضور مسئولان ایرانی و عراقی برای تعیین محل پایانه جدید مسافری و تجاری عراق در مرز مهران و زرباطیه برگزار شد.

طرف عراقی اعلام کرده قصد دارد بخش مسافری این پایانه را بازگشایی کند و از طرف ایرانی خواسته تا زیرساخت‌های مورد نیاز مانند دروازه ترانزیت، محوطه گمرکی و مسیرهای ترخیص کالا را تسریع کند.

قرار است دو تیم مهندسی مشترک ایرانی و عراقی ظرف ۲۰ روز آینده نقشه‌برداری و بررسی دقیق محل را انجام دهند و در جلسه بعدی جزئیات پایانه نهایی شود.

.......................

پایان پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha