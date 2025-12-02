  1. صفحه اصلی
  2. اخبار نهادهای دینی و اهل بیتی ع
  3. حوزه‏‌های علمیه خواهران

دومین دوره «تربیت مدیر قرآنی» برای مسئولان کانون‌های نورالثقلین کشور برگزار می‌شود

۱۱ آذر ۱۴۰۴ - ۱۹:۲۳
کد مطلب: 1756930
دومین دوره «تربیت مدیر قرآنی» برای مسئولان کانون‌های نورالثقلین کشور برگزار می‌شود

معاون فرهنگی _ تبلیغی حوزه‌های علمیه خواهران، با اعلام برگزاری دومین دوره آموزشی «تربیت مدیر قرآنی» ویژه مسئولان کانون‌های نورالثقلین، این اقدام را گامی مهم در استانداردسازی ساحت‌های تربیتی، توانمندسازی مدیران قرآنی و ارتقای فعالیت‌های مدارس علمیه در عرصه قرآن و معارف اهل بیت(ع) خواهران توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین آرش رجبی، معاون فرهنگی _ تبلیغی حوزه‌های علمیه خواهران از برگزاری دومین دوره «تربیت مدیر قرآنی» در سال ۱۴۰۴ خبر داد و اظهار کرد: این دوره با هدف ارتقای دانش، مهارت مدیریتی و نگرش حرفه‌ای مسئولان کانون‌های قرآن و عترت نورالثقلین و در راستای استانداردسازی ساحت‌های تربیتی برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین رجبی با اشاره به استقبال مدارس علمیه از دوره سال گذشته، افزود: بخش مجازی دوره از مردادماه در سامانه سیما آغاز شده و در ارزیابی نهایی تکالیف ارسالی، ۶۰ نفر از برگزیدگان در تکالیف و آزمون‌ها که حد نصاب لازم را کسب نموده بودند، به دوره حضوری دعوت خواهند شد، این بخش از دوره از اول تا سوم دی‌ماه در مجتمع نرجس خاتون قم و با حضور اساتید مجرب و متخصص در مباحث مدیریت امور قرآنی برگزار خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری «جشنواره برترین‌های قرآنی» هم‌زمان با این دوره خبر داد و گفت: در این جشنواره از برگزیدگان کانون‌ها، فعالان طرح بشری و دیگر برنامه‌های قرآنی تجلیل خواهد شد.

......................

پایان پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha