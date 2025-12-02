به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین آرش رجبی، معاون فرهنگی _ تبلیغی حوزههای علمیه خواهران از برگزاری دومین دوره «تربیت مدیر قرآنی» در سال ۱۴۰۴ خبر داد و اظهار کرد: این دوره با هدف ارتقای دانش، مهارت مدیریتی و نگرش حرفهای مسئولان کانونهای قرآن و عترت نورالثقلین و در راستای استانداردسازی ساحتهای تربیتی برگزار میشود.
حجتالاسلام والمسلمین رجبی با اشاره به استقبال مدارس علمیه از دوره سال گذشته، افزود: بخش مجازی دوره از مردادماه در سامانه سیما آغاز شده و در ارزیابی نهایی تکالیف ارسالی، ۶۰ نفر از برگزیدگان در تکالیف و آزمونها که حد نصاب لازم را کسب نموده بودند، به دوره حضوری دعوت خواهند شد، این بخش از دوره از اول تا سوم دیماه در مجتمع نرجس خاتون قم و با حضور اساتید مجرب و متخصص در مباحث مدیریت امور قرآنی برگزار خواهد شد.
وی همچنین از برگزاری «جشنواره برترینهای قرآنی» همزمان با این دوره خبر داد و گفت: در این جشنواره از برگزیدگان کانونها، فعالان طرح بشری و دیگر برنامههای قرآنی تجلیل خواهد شد.
