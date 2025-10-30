دختر پاراتکواندوکار شیعه افغان، برنده جایزه معتبر شورای اروپا شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ذکیه خدادادی، پاراتکواندوکار اهل افغانستان و عضو تیم پناه‌جویان جهان، جایزه معتبر جهانی «شمال-جنوب» شورای اروپا را دریافت کرد.

او که از قوم هزاره و جامعه تشیع افغانستان است، در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد که این جایزه را روز چهارشنبه (۷ آبان) طی مراسمی رسمی در پارلمان پرتغال از مارسلو ربلو دسوزا، رئیس‌جمهور این کشور، دریافت کرده است.

خدادادی در سخنرانی پس از دریافت جایزه خود را به‌عنوان یک ورزشکار پارالمپیکی و پناهنده معرفی کرده و گفت: همیشه باور داشته‌ام که ورزش فقط رقابت نیست، بلکه پلی است برای پیوند میان انسان‌ها و صلح.

وی در ادامه این جایزه را به تمامی پناه‌جویان، زنان شجاع افغانستان و ورزشکارانی که برای ساختن آینده‌ای بهتر تلاش می‌کنند، تقدیم کرد و گفت: این جایزه نه‌تنها یک افتخار شخصی، بلکه نمادی از امید، مقاومت و باور به رویاها برای کسانی است که با وجود موانع بزرگ، تسلیم نمی‌شوند.

جایزه «شمال-جنوب» شورای اروپا که از معتبرترین جوایز این نهاد است، به افرادی اهدا می‌شود که در زمینه دفاع از حقوق بشر، دموکراسی و همبستگی جهانی فعالیت‌های برجسته‌ای دارند.

این جایزه تاکنون به ۶۰ نفر از چهره‌های معروف جهان، از جمله کوفی عنان، دبیرکل پیشین سازمان ملل متحد، اهدا شده است.

گفتنی است، ذکیه خدادادی که در سال‌های اخیر موفق به دریافت جوایز جهانی متعددی شده است، سال گذشته توانست به عنوان اولین مدال‌آور پارالمپیک افغان، در رشته پاراتکواندو مدال برنز را به گردن اندازد.

.............

پایان پیام/