عکس خبری | حرم امیرالمومنین(ع) در سالروز وفات حضرت ام‌البنین(س) سیاه‌پوش شد

۱۲ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۴۰
عکس خبری | حرم امیرالمومنین(ع) در سالروز وفات حضرت ام‌البنین(س) سیاه‌پوش شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با سالروز وفات بانوی مهر و وفا حضرت ام‌البنین(س) حرم مطهر علوی رخت عزا بر تن کرد.

