عکس خبری | حرم امیرالمومنین(ع) در سالروز وفات حضرت امالبنین(س) سیاهپوش شد
۱۲ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۴۰
به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با سالروز وفات بانوی مهر و وفا حضرت امالبنین(س) حرم مطهر علوی رخت عزا بر تن کرد.
