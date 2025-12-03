کد مطلب: 1757351

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با سالروز وفات بانوی مهر و وفا حضرت ام‌البنین(س) حرم مطهر علوی رخت عزا بر تن کرد.