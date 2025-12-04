به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ غازی حنینه، رئیس هیئت امنای تجمع علمای مسلمین لبنان، در دومین وبینار بینالمللی «ایران اسلامی؛ جبهه عزت اسلامی در تقابل با رژیم صهیونیستی» که به همت مجمع جهانی قادمون برگزار شد، با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران ستون اصلی حمایت از مستضعفان در منطقه است، بر پایبندی تهران به آرمان فلسطین از ابتدای نهضت اسلامی تا امروز تأکید کرد.
وی در سخنان خود با اشاره به مواضع ثابت و اصولی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از ملت فلسطین گفت: ایران از همان سالهای پیش از انقلاب اسلامی، به رهبری امام خمینی رحمهالله علیه، بهطور روشن از مقاومت فلسطین پشتیبانی میکرد. پس از پیروزی انقلاب نیز این حمایت به شکلی جدی و عملی ادامه یافت و امروز به تهدیدی واقعی برای موجودیت رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.
شیخ حنینه افزود: حمایت ایران از مقاومت، چه در فلسطین و چه در لبنان، نه یک تاکتیک سیاسی بلکه یک موضع دینی، اعتقادی و انسانی است؛ موضعی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تثبیت شده و همه رؤسای جمهور و فرماندهان عالی این کشور طی چهار دهه آن را تکرار کردهاند.
وی با ابراز تأسف از اینکه بسیاری از دولتهای عربی از مسئله فلسطین فاصله گرفتهاند، تأکید کرد: در حالی که برخی کشورهای عربی دست از ملت فلسطین کشیدهاند، جمهوری اسلامی ایران ــ در سطح رهبری، ملت، سپاه، ارتش و دولت ــ شبانهروز برای بازگرداندن حق مردم فلسطین تلاش میکند.
رئیس هیئت امنای تجمع علمای مسلمین لبنان همچنین خاطرنشان کرد: ایران هرگز ادعای تصمیمگیری بهجای فلسطینیان را نداشته است؛ بلکه بر این اصل پای میفشارد که این مردم فلسطین هستند که باید آینده سرزمین خود را تعیین کنند.
شیخ غازی حنینه در پایان با قدردانی از نقش محوری ایران در حمایت از ملتهای مظلوم منطقه گفت: امید ما ابتدا به خداوند متعال و سپس به رهبری حکیم جمهوری اسلامی ایران است که همواره بر پشتیبانی از ملتهای فلسطین، لبنان، یمن و عراق تأکید داشته است.
