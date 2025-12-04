به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم گرامیداشت بیست‌وچهارمین سالگرد شهادت سید اسدالله مسرور، فرمانده جهادی شیعه افغانستان، با حضور گسترده شخصیت‌های سیاسی، علما، فرهنگیان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم روز چهارشنبه (۱۲ آذر) در دفتر مرکزی بنیاد پیامبر اعظم (ص) کابل برگزار شد.

سخنرانان در این همایش، شهید مسرور را یکی از بنیان‌گذاران اصلی جهاد مردم افغانستان در شمال این کشور و از تأثیرگذارترین چهره‌های تاریخ مبارزات این سرزمین دانستند و تأکید کردند که او با اراده‌ای استوار، هوشیاری سیاسی و تدبیر بی‌نظیر، گام‌های بزرگی در مسیر خدمت به مردم و دفاع از کشور برداشت.

به گفته سخنرانان، شهید مسرور فرمانده‌ای توانمند، استراتژیستی هوشیار و رهبری دوراندیش بود که مبارزات پیچیده و گسترده را با تحلیل‌های دقیق و برنامه‌ریزی‌های حساب‌شده هدایت می‌کرد. آنان اعلام کردند که این فرمانده شجاع در طول سال‌های سخت مقاومت، بیش از ۴۰ عملیات بزرگ و سرنوشت‌ساز را در ولایت‌ها و مناطق مختلف شمال افغانستان طراحی و با موفقیت اجرا کرد؛ عملیات‌هایی که امروز به‌عنوان نقاط عطف و برگ‌های زرین تاریخ مقاومت مردمی افغانستان ثبت شده‌اند.

نام شهید مسرور، به گفته حاضران، لرزه‌ای عظیم بر اندام ارتش سرخ شوروی و رژیم کمونیستی می‌انداخت و او را به نماد واقعی مقاومت و ایستادگی مردمی تبدیل کرده بود.

سخنرانان همچنین به نقش کلیدی و حیاتی شهید مسرور در مدیریت بحران‌های حساس، به‌ویژه در دوران ناآرامی‌های مزارشریف اشاره کردند و گفتند: در آن روزهای پرآشوب، او با درایت و روحیه وحدت‌آفرین، جلوی گسترش اختلافات قومی و مذهبی را گرفت، فتنه‌ها را مهار کرد و با ترجیح راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز، امنیت و آرامش را به مردم بازگرداند.

در بخش دیگری از مراسم تأکید شد که شهید مسرور شخصیتی کاملاً مردمی و برخاسته از دل جامعه بود و از محبوبیت و پایگاه اجتماعی بسیار قوی در شمال افغانستان برخوردار بود. همین حمایت گسترده مردمی، امکان تربیت و سازماندهی هزاران چریک مجاهد را برای او فراهم کرد که در مناطق دره‌صوف، تاشقرغان، سمنگان، بغلان، قندوز و فاریاب در برابر نیروهای اشغالگر شوروی مقاومت جانانه‌ای از خود نشان دادند.

سخنرانان در پایان اظهار داشتند: زندگی پربرکت شهید سید اسدالله مسرور، سرشار از ایثار، فداکاری و عشق بی‌پایان به آزادی و عزت افغانستان بود. او با رهبری مدبرانه و شجاعانه خود، الگویی جاودان برای نسل‌های آینده باقی گذاشت.

شرکت‌کنندگان در این مراسم، با گرامیداشت یاد و راه این شهید والامقام، بار دیگر بر ادامه مسیر جهاد و مقاومت در راه عزت و سربلندی افغانستان تأکید کردند.

.............

پایان پیام/