به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم بزرگداشت بیست‌وچهارمین سالروز شهادت سیداسدالله مسرور، فرمانده نامدار نظامی شیعه در شمال افغانستان با حضور صدها مهاجر و شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی در شهر مشهد مقدس برگزار شد.

در این مراسم که شامگاه جمعه(۷ آذر) برگزار شد، سخنرانان به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت پرداختند و اظهار کردند: ملتی که با فرهنگ شهادت ناآشنا و نامأنوس باشد، با عزت و سربلندی نیز فاصله خواهند داشت.

سیدعبدالله مسرور، فرزند ارشد شهید سیداسدالله مسرور در این مراسم گفت که پدرش با مردم زیست، در غم و شادی آن‌ها شریک بود، با مردم باقی ماند و سرانجام در مسیر عزت و سربلندی مردمش به شهادت رسید.

او افزود: «یکی از خصوصیات دیگر شهید مسرور، امت‌گرایی و از طرف دیگر وطن دوستی ایشان بود. شهید مسرور، امت اسلامی و هویت ملی را در کنار هم معنا می‌کرد. او امت اسلامی را مانند یک پیکر واحد می‌دید و همیشه می‌گفت مسلمان مسلمان است، اگر در دورترین نقطه غربی آفریقا، یا فلسطین و یا در افغانستان باشد.»

به باور سیدعبدالله مسرور، پاسداشت و احترام به شعائر اسلامی برای پدر شهیدش یک اصل بود و همچنین او توکل را به عنوان پلی میان مخلوق و خالق تعریف می‌کرد و همواره از ارواح پاک شدا، از ائمه معصومین(ع)، از قرآن و از نماز، توسل می‌جست.

سیدعبدالله مسرور خاطرنشان ساخت که پدرش با تبعیض به صورت عملی مبارزه می‌کرد و در سنگر او، مجاهدین از اقوام مختلف افغانستان حضور داشتند که در راستای آزادی و استقلال می‌رزمیدند و به طرف یک قبله خداوند متعال را عبادت می‌کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین بختیاری، یکی از علمای اهل افغانستان که یکی از همسنگران سیداسدالله مسرور بود، در این مراسم، شهید سیداسدالله مسرور را مرد «محوری» در مقاومت شمال افغانستان توصیف کرد و گفت که با همسنگرانش در شرایط ساده زیست می‌کرد و در اکثر اوقات، به دور از خانه، در سنگرهای مبارزه حضور می‌یافت.

حجت‌الاسلام بختیاری در سخنان خود اظهار داشت که شهید سیداسدالله مسرور، محور اتحاد و همبستگی مردمان شمال افغانستان بود؛ شیعه و سنی می‌دانند که حضور او روی سرنوشت اقوام استان‌های شمال افغانستان تاثیر به سزایی داشت.

او گفت: «شیعه و سنی تأیید می‌کنند که حضور این فرمانده اثرات مهمی داشت، اختلافات سیاسی مطرح نبود، مردم در شرایط سخت در کنار ایشان پناه می‌بردند و او(سیداسدالله مسرور) بود که سرانجام جان خود را فدای ملت کرد.»

غزه نشان داد که امت اسلامی پیکر واحد نیست

حجت‌الاسلام بختیاری در این مراسم علاوه بر یادبود از شهدای مردم افغانستان، به بحران انسانی و بشری غزه اشاره کرد و تاکید ورزید: «درد ما و مشکل ما یعنی امت اسلامی، نه تنها مردم افغانستان، بلکه چالش امت اسلامی این است که ما احکام خداوند را عمل نکردیم، خداوند ما را برادر خطاب کرده، اما یقه یکدیگر را پاره می‌کنیم.»

این عالم افغانستانی گفت: «غزه را ببنید، جلو دو میلیارد مسلمان، زن و مرد تکه‌وپاره می‌شوند، اما کسی صدا بلند نمی‌کند. یهودی‌ها، آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها در مورد سرنوشت غزه تصمیم می‌گیرند، من مسلمان راحت نشسته، احساس نمی‌کنم که ملت مسلمان پیکر واحد باشند.»

او در سخنان خود اضافه کرد که مرزهای جدایی و بی‌اتفاقی میان جوامع اسلامی توسط غربی‌ها کشیده شده است، نه دین اسلام؛ هیچ مذهبی و در هیچ مکتبی چنین بی‌اتفاقی و تعصباتی روا نیست.

