ایران، نماد پایداری امت اسلامی در برابر ظلم و اشغالگری است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ دکتر محمد صالح الموعد، سخنگوی شورای علمای فلسطین، در دومین وبینار بینالمللی «ایران اسلامی؛ جبهه عزت اسلامی در تقابل با رژیم صهیونیستی» که به همت مجمع جهانی قادمون برگزار شد، با تأکید بر نقش محوری جمهوری اسلامی ایران در حمایت از ملت فلسطین، این کشور را نماد پایداری در برابر ظلم و اشغالگری دانست.
وی در سخنان خود ضمن تقدیر از ایستادگی جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت:«ایران به دلیل حمایت صادقانه و اصولی از مردم فلسطین و مستضعفان جهان، هدف دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفته است. در شرایطی که بسیاری از دولتهای عربی در برابر جنایات صهیونیستها سکوت کردهاند، ایران ثابت کرده که بر مبنای دین، عقیده و اصول انسانی در کنار حق و عدالت میایستد.»
سخنگوی شورای علمای فلسطین با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و تجاوزات مداوم آن در لبنان، سوریه، یمن و دیگر کشورهای منطقه افزود: «این رژیم اشغالگر بدون هیچ معیاری از اخلاق و قانون بینالمللی، به تجاوز ادامه میدهد و آمریکا نیز بیقیدوشرط از آن حمایت میکند. آنچه امروز در غزه و لبنان میگذرد نمونه آشکار این رویکرد است.»
وی با انتقاد از معیارهای دوگانه جامعه بینالمللی، تصریح کرد: «نه شورای امنیت و نه هیچ نهاد جهانی دیگری در برابر جنایات صهیونیستها پاسخگو نیست. در مقابل، علیه ملتها و کشورهایی که با ظلم مخالفت میکنند، فشار و تحریم اعمال میشود.»
شیخ الموعد پروژه «دین ابراهیمی» را توطئهای فرهنگی برای حذف هویت اسلامی نسلهای آینده دانست و گفت: «این پروژه بخشی از طرح صهیونیستی ـ آمریکایی برای تضعیف فرهنگ اسلامی و خدمت به استمرار اشغال فلسطین است.»
وی تأکید کرد: «ایران میتوانست با دستکشیدن از حمایت از فلسطین، منافع زیادی بهدست آورد، اما به دلیل پایبندی به مبانی دینی و انقلابی خود، همواره در کنار حق ایستاده است. ما یقین داریم که خداوند یاریگر ملتی است که در مسیر حق ثابتقدم باشد.»
سخنگوی شورای علمای فلسطین در پایان افزود: «امت اسلامی امروز میان دو راه قرار دارد؛ یا تسلیم شود یا در برابر ظلم بایستد. جمهوری اسلامی ایران با ایستادگی در کنار فلسطین و مقابله با پروژه صهیوـآمریکایی، از دین، قرآن و هویت امت اسلامی دفاع میکند.»
