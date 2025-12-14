طالبان مدیر و معلمان شیعه یک مدرسه دخترانه در شهرستان مالستان افغانستان را بازداشت کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی در شهرستان شیعه‌نشین مالستان استان غزنی افغانستان گزارش دادند که مأموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان، مدیر مدرسه دخترانه «میرآدینه» و دو نفر از معلمان این مدرسه را بازداشت کرده‌اند.

این بازداشت دیروز (شنبه، ۲۲ آذر) به دلیل حضور دانش‌آموزان دختر در مراسم افتتاح پروژه بازسازی این مدرسه دخترانه اعلام شده است.

به گفته منابع، نیروهای طالبان ابتدا به بوستان‌علی فیاض، مدیر مدرسه، دستور دادند صف دختران را از سایر حاضران جدا کند، اما دقایقی بعد بازگشتند و فیاض را بازداشت کردند.

منابع تصریح کردند که نیروهای طالبان همراه مدیر، اعتمادی (معلم مدرسه میرآدینه) و فیروز رضایی، مدیر یک آموزشگاه زبان انگلیسی را نیز بازداشت کردند.

در پی این اقدام ریش‌سفیدان محلی برای آزادی بازداشت‌شدگان به اداره طالبان در مرکز شهرستان مراجعه کردند، اما تلاش‌شان بی‌نتیجه ماند؛ مأموران طالبان گفتند آنان یک شبانه‌روز در بازداشت خواهند ماند.

این پروژه، دومین طرح مردمی «تیم همیاری» است که هدف آن فراهم کردن امکانات آموزشی بهتر برای دختران هزاره‌نشین مالستان عنوان شده.

این رویداد در حالی رخ می‌دهد که طالبان تحصیل دختران بالاتر از کلاس ششم را ممنوع کرده‌اند و در این ۴ سال اخیر موارد مشابه بستن آموزشگاه‌ها در دیگر استان‌های افغانستان نیز بارها گزارش شده است.

