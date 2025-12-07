به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «تام باراک»، نماینده ویژه آمریکا در سوریه اخیرا در گفت‌وگو با مجله نشنال با اعتراف به سیاست مداخله‌جویانه واشنگتن و ضمن اظهار ناامیدی اظهار داشت آمریکا در گذشته دو بار تلاش کرده تا نظام ایران را تغییر دهد، اما این اقدامات هیچ نتیجه ملموسی نداشته است. او در این مصاحبه تأکید کرد که چنین رویکردهایی شکست خورده و نباید دوباره تکرار شوند.

باراک مدعی شد که تغییر نظام در ایران سیاست فعلی آمریکا نیست و هرگونه اختلاف با تهران باید در چارچوب منطقه‌ای و از طریق گفت‌وگوی کشورهای همجوار حل شود.

فرستاده ترامپ به سوریه مدعی شد که رئیس‌جمهور ترامپ آماده گفتگوهای واقعی با ایران است، اما تنها در صورتی که مقامات ایرانی «جدیت» و تعهد به مشارکت سازنده نشان دهند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ترامپ چندی پیش به نقش خود در طراحی و کنترل حملات رژیم صهیونیستی به خاک ایران اعتراف کرد و بارها به تجاوز به تاسیسات هسته‌ای ایران در بحبوحه مذاکرات بالیده است!

در همین زمینه «ویلیام بیمن» (William O. Beeman) نویسنده، پژوهشگر حوزه خاور میانه و استاد انسان‌شناسی در دانشگاه مینه‌سوتا (Minnesota) در گفت‌وگو با خبرگزاری ابنا، به نقد و بررسی استراتژی ایالات متحده در قبال ایران و ادعای نماینده ویژه آمریکا در خصوص ابراز ناامیدی از تغییر نظام در ایران پرداخت.

تداوم سیاست فشار، تحریم و امید به شورش مردمی

وی درباره اینکه آیا این اظهارات به معنای تغییر رویکرد واشنگتن در دیپلماسی و گفت وگو با تهران است یا صرفا تغییری سطحی در لحن سخنرانی های مقامات آمریکایی است، گفت: در فضای سیاسی فعلی، دولت ایالات متحده تحت ریاست جمهوری ترامپ سیاست خود مبنی بر تلاش برای تغییر رژیم در ایران را تغییر نخواهد داد. ایالات متحده سیاست دیرینه‌ای در تلاش برای انجام این کار داشته است. روشی که آنها اتخاذ کرده‌اند، ناکارآمد بوده است و با وجود این، همچنان ادامه دارد.

دولت ایالات متحده از زمان ریاست جمهوری «جورج دبلیو بوش» معتقد بوده است که اگر بتوان اقداماتی علیه ایران انجام داد که از طریق اعمال تحریم‌های اقتصادی، انزوا و حملات خصمانه، شهروندان ایرانی را در فقر و تنگنا قرار دهد، مردم ایران قیام کرده و دولت خود را سرنگون خواهند کرد. این استراتژی احمقانه است، اما اعتقاد به این موضوع در میان نومحافظه‌کاران قدیمی که همچنان در دولت، چه در دفاتر رسمی و چه در اندیشکده‌های نومحافظه‌کار مانند موسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک, موسسه امریکن انترپرایز و کمیته اقدام سیاسی آمریکا-اسرائیل (آیپک) نفوذ دارند، همچنان قوی است. گاهی اوقات، ایالات متحده با وجود ناتوانی فعلی خود، از گروه‌های مخالف مانند مجاهدین خلق حمایت کرده است.

ترامپ و رؤیای صلح؛ مذاکره یا باج‌خواهی سیاسی؟

وی در پاسخ به این پرسش که آیا اظهارات باراک مبنی بر آمادگی ترامپ برای مذاکرات واقعی با ایران را می‌توان نشانه‌ای مثبت برای بهبود روابط دو کشور دانست یا این تنها یک تاکتیک سیاسی با اهداف خاص است؟ افزود: ترامپ به دنبال آن است تا اعتبار خود را به عنوان یک صلح‌طلب تثبیت کند. دو رئیس جمهور دموکرات، «جیمی کارتر» و «باراک اوباما»، جایزه صلح نوبل را دریافت کردند. ترامپ شیفته این موضوع است و می‌خواهد این جایزه را از آن خودش کند، اما متأسفانه او هیچ مهارت دیپلماتیکی ندارد.

رویکرد ترامپ به صلح، تلاش برای مجبور کردن، اعمال زور و باج‌گیری از ملت‌ها برای پیروی از دستور کار از پیش تعیین شده‌ خود است. در مورد ایران، او تنها در صورتی حاضر به مذاکره با ایران است که تهران حاضر باشد تمام توسعه انرژی اتمی را به طور کامل کنار بگذارد و تمام تأسیسات هسته‌ای خود را برچیند. او همچنین خواستار انحلال سپاه پاسداران، قطع حمایت ایران از حزب‌الله در لبنان و حوثی‌ها در یمن خواهد بود. این یک مذاکره صلح نیست؛ این قدرت‌طلبی است و توسط دولت ایران پذیرفته نخواهد شد، زیرا نتایج آن سقوط دولت و در واقع تغییر نظام تحت فشار ایالات متحده خواهد بود.

بی‌اساسی ادعای «پایان سیاست براندازی» از نگاه بیمن

این استاد دانشگاه مینه سوتا درباره ادعای باراک مبنی بر اینکه تغییر رژیم در ایران سیاست فعلی ایالات متحده نیست و اختلافات باید از طریق گفتگو با کشورهای همسایه حل و فصل شود، گفت: باراک اشتباه می‌کند. هنوز هم تمایل شدیدی برای تغییر نظام در ایران وجود دارد، چه سیاست رسمی باشد و چه نباشد. مطمئنا بحث‌های منطقه‌ای در مورد امنیت و منابع مشترک (به عنوان مثال، میدان گاز طبیعی پارس جنوبی) مورد استقبال قرار خواهد گرفت و یک تحول مثبت است. اما ایالات متحده تحت رهبری ترامپ می‌خواهد رهبری سیاسی فعلی در ایران تغییر کند و گروهی از رهبران که بیشتر با منافع سیاسی ایالات متحده سازگار باشند، روی کار آیند!

نقش ایرانیان مخالف نظام در انتخابات آمریکا

بگذارید اشاره کنم که تعدادی از ایرانیان مقیم خارج از کشور که از تغییر نظام حمایت می‌کنند، هم در سال ۲۰1۶ و هم در سال ۲۰۲۴ به ترامپ رأی دادند، زیرا معتقدند که او نظام ایران را از طریق سیاسی یا نظامی براندازی خواهد کرد.

شکست‌های تکرارشونده سیاست مداخله‌گرایانه آمریکا

وی درباره شکست‌های مشابه آمریکا در مداخلات نظامی و سیاسی در کشورهای مختلف، به ویژه در خاورمیانه و آسیا، مانند عراق و افغانستان چیست و درس‌هایی که می‌توان از این تجربیات گرفت، گفت: این ایده که تغییر نظام می‌تواند زمانی رخ دهد که ایالات متحده زندگی را برای مردم یک کشور خاص فلاکت‌بار کند تا جایی که آنها رهبران خود را سرنگون کنند، راهبردی است که در سراسر جهان به کار گرفته شده است.

این راهبرد هرگز مؤثر نبوده و یک مفهوم کاملا ورشکسته است. شکست کامل، مطلق و مکرر این راهبرد به نظر می‌رسد دلیل محکمی برای کنار گذاشتن آن توسط ایالات متحده باشد، اما همچنان یک راهبرد اساسی در محافل سیاسی این کشور است. ایالات متحده تمام کشورهایی را که سعی در اعمال نفوذ برای تغییر نظام در آنها داشته، از دست داده است.

