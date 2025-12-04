به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ چهارمین نمایشگاه تخصصی کتاب فقه و کلام معاصر با حضور جمعی از پژوهشگران حوزه و دانشگاه در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) رو به اتمام است و در حاشیه این نمایشگاه، سلسله نشست های علمی با موضوعات کلامی و فقهی برگزار شده است. در ادامه به تعدادی از این رویدادها اشاره می‌کنیم.

اولین نشست علمی با موضوع «پیش‌نیازهای بهره‌برداری فقه از سایر علوم در شناخت موضوعات» عصر روز ۹ آذرماه با ارائه‌ی حجت‌الاسلام والمسلمین حجت‌الله بیات، رئیس مرکز موضوع‌شناسی احکام فقهی، در چهارمین نمایشگاه تخصصی کتاب فقه و کلام معاصر مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام برگزار شد.

در این نشست، سخنران بر ضرورت تعامل میان فقه و علوم مختلف برای دستیابی به شناخت دقیق‌تر موضوعات تأکید کرد و بیان داشت که بدون بهره‌گیری از دستاوردهای علمی، امکان صدور احکام کارآمد و متناسب با نیازهای روز جامعه فراهم نمی‌شد.

وی همچنین به نقش مراکز موضوع‌شناسی در ایجاد ارتباط میان حوزه‌های علمی و فقهی اشاره کرد و این تعامل را راهی برای ارتقای کارآمدی نظام فقهی در پاسخگویی به مسائل نوپدید دانست.

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۹ آذرماه نشستی تخصصی با عنوان «نقد و بررسی بایسته‌های تقنینی حقوق سالمندان؛ مسأله تبعیض سنی» در سالن نشست‌های چهارمین نمایشگاه تخصصی کتاب فقه و کلام معاصربرگزار کرد.

این نشست با حضور جمعی از استادان، پژوهشگران و کارشناسان حوزه حقوق و فقه همراه بود.

در این برنامه، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر محمدمهدی‌فر به عنوان ناقد اصلی حضور داشت و به نقد محتوایی و شکلی کتاب «بایسته‌های تقنینی حقوق سالمندان» پرداخت. وی ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف اثر، بر ضرورت توجه به ابعاد حقوقی و اجتماعی سالمندان در نظام قانون‌گذاری کشور تأکید کرد.

محورهای نشست بشرح ذیل بود:

- نقد محتوایی و شکلی کتاب «بایسته‌های تقنینی حقوق سالمندان»

- بررسی چالش‌های تبعیض سنی در قوانین و مقررات

- طرح و معرفی پیش‌نویس قانون جامع حقوق سالمندان به عنوان گامی در جهت حمایت از این قشر

- تأکید بر ضرورت تدوین قوانین کارآمد برای ارتقای جایگاه سالمندان در جامعه اسلامی

در روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه نمایشگاه تخصصی کتاب فقه و کلام معاصر، مراسمی ویژه برای معرفی اثر ارزشمند «التراث الفقهی» تألیف مرحوم آیت‌الله سید عبدالله بهبهانی برگزار شد. این نشست با حضور جمعی از پژوهشگران، علاقه‌مندان به علوم اسلامی و طلاب حوزه علمیه همراه بود. در سالن نشست های علمی نمایشگاه در مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام برگزار گردید

سخنران اصلی نشست حجت‌الاسلام سید مرتضی خطیب در این برنامه به تشریح جایگاه علمی و تاریخی سید عبدالله بهبهانی پرداخت. وی ضمن اشاره به نقش برجسته این عالم در عرصه فقه و اندیشه اسلامی، کتاب «التراث الفقهی» را گنجینه‌ای از مباحث عمیق فقهی دانست که می‌تواند راهگشای پژوهشگران امروز باشد.

محورهای سخنرانی وی بشرح ذیل بود:

- معرفی ساختار و محتوای کتاب «التراث الفقهی»

- بررسی جایگاه سید عبدالله بهبهانی در تاریخ فقه شیعه

- اهمیت احیای میراث مکتوب و نقش آن در توسعه مطالعات دینی

- تأکید بر ضرورت توجه نسل جوان به آثار کلاسیک فقهی

در روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه در نمایشگاه تخصصی کتاب فقه و کلام معاصر نشستی با موضوع «جایگاه پژوهش و تحقیق حوزه‌های علمیه در تمدن اسلامی» در سالن نشست‌های نمایشگاه مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام برگزار شد.

این نشست با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، همراه بود و جمعی بسیاری از استادان، پژوهشگران و طلاب حوزه‌های علمیه در آن شرکت کردند.

دکتر خسروپناه در سخنان خود به اهمیت پژوهش‌های علمی در حوزه‌های علمیه و نقش آن‌ها در شکل‌گیری تمدن اسلامی اشاره کرد. وی تأکید نمود که حوزه‌های علمیه در طول تاریخ، همواره موتور محرک اندیشه و فرهنگ اسلامی بوده‌اند و امروز نیز باید با نگاه نو و رویکرد پژوهشی پویا، پاسخ‌گوی نیازهای جامعه باشند.

محورهای اصلی نشست به شرح ذیل بود:

- بررسی جایگاه پژوهش در حوزه‌های علمیه و تأثیر آن بر تمدن اسلامی

- تحلیل روند پویایی حوزه‌های علمیه در پنج دهه اخیر

- بالندگی حوزه در عرصه‌های مختلف به‌ویژه در پاسخ به شبهات اعتقادی

- ضرورت هم‌افزایی میان پژوهش‌های حوزوی و دانشگاهی برای ارتقای علوم اسلامی

- تأکید بر نقش حوزه در تولید فکر و نظریه‌پردازی در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی

این نشست با استقبال گسترده مخاطبان همراه شد و پرسش‌های متنوعی درباره آینده پژوهش‌های حوزوی مطرح گردید. دکتر خسروپناه در پاسخ به پرسش‌ها، بر اهمیت نهادینه‌سازی فرهنگ تحقیق در حوزه‌ها و توجه به نیازهای روز جامعه اسلامی تأکید کرد.

سومین نشست علمی در روز چهارشنبه در نمایشگاه تخصصی کتاب فقه و کلام معاصر به معرفی اثر علمی «افزوده‌نویسی در منابع حدیثی» اختصاص یافت.

این نشست با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین پورموسی برگزار شد و مورد استقبال پژوهشگران و علاقه‌مندان به مطالعات حدیثی قرار گرفت.

سخنران نشست حجت‌الاسلام پورموسی در این برنامه به تشریح اهمیت افزوده‌نویسی در منابع حدیثی متقدم شیعه پرداخت و توضیح داد که این کتاب با رویکردی نوین، به بررسی شیوه‌های نگارش و تکمیل متون حدیثی در دوره‌های نخستین می‌پردازد.

ویژگی‌های کتاب معرفی‌شده :

- تمرکز بر منابع حدیثی متقدم شیعه و شیوه‌های افزوده‌نویسی در آن‌ها

- ارائه تحلیل‌های علمی و مستند درباره روند شکل‌گیری و تکامل متون حدیثی

- توجه به جایگاه افزوده‌نویسی در حفظ و انتقال میراث حدیثی شیعه

