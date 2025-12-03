اعزام ۱۶۰ دانش آموز پسر سپاه ناحیه مرکزی رشت به راهیان نور

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرهنگ «حسن امینی» فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت در حاشیه اعزام دانش آموزان پسر سپاه ناحیه مرکزی رشت با بیان اینکه اردوهای راهیان نور زمینه‌ساز تربیت نسلی مؤمن متعهد و مقاوم مزین به نام فرزندان شهید اسلامی در دوران دفاع مقدس هشت ساله است، اظهار کرد: دانش آموزان با حضور در سرزمین های نور ضمن آشنایی با تاریخ پرافتخار ایران اسلامی در دوران هشت سال دفاع مقدس، هم پیمان با شهدا در مسیر پیشرفت و اقتدار ایران اسلامی تا رسیدن به فتح قله ها گام برمی‌دارند.

وی با تاکید بر اینکه ۱۶۰ دانش آموزان سپاه ناحیه مرکزی رشت در قالب ۶ اتوبوس به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند، افزود: دانش آموزان در سفر ۵ روزه با یادمان های شهدای والامقام ایران اسلامی در مناطق عملیاتی جنوب از جمله خوزستان، دهلاویه و شلمچه بازدید می‌کنند.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت کاروان‌های راهیان نور دانش آموزی را یکی از اقدامات مهم فرهنگی عنوان کرد که جوانان و نوجوانان را با هویت اسلامی و ایرانی خود آشنا میکند، افزود: اردوهای راهیان نور بستری ارزشمند برای ترویج فرهنگ ایثار و تبیین مکتب مقاومت به نسل جوان بوده و متمرکز بر نکات تبیینی و تربیتی انتقال و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را در پی دارد.

وی افزود: فرهنگ تداوم یافته دوران دفاع مقدس هشت ساله متجلی در مقاومت، ایستادگی و مقاومت مردم به ویژه جوانان و نوجوانان در دفاع مقدس ۱۲ روزه بود که نشان از تعمیق فرهنگ ایثار شهادت و مقاومت. را بین نسل جوان است.

