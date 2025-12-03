به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجتالاسلام والمسلمین سید محیالدین طاهری شیرازی در آیین غبارروبی مضجع شریف این حرم که با حضور فرماندار شیراز، مدیرکل اوقاف و جمعی از مسئولان برگزار شد، با اشاره به آیات سوره «هل أتی» و نذر سهروزه اهل بیت (ع) برای اطعام نیازمندان، گفت: حضرت زهرا (س) از نخستین روز ورود به خانه امیرالمؤمنین (ع) با اخلاص در مسیر ولایت گام نهاد و عزتی که خداوند به ایشان عطا کرد، نتیجه همان بندگی خالصانه بود. وی افزود: اگر ما نیز خواهان عزت الهی هستیم، باید ویژگیهای بندگان صالح خدا را در خود پرورش دهیم.
وی در ادامه با اشاره به سابقه تاریخی خانههای اطراف حرمها که محل سکونت علما و بزرگان شیراز بوده است، تصریح کرد: امروز این مناطق به حال خود رها شدهاند و شأن سومین حرم اهل بیت (ع) در ایران اسلامی رعایت نمیشود.
طاهری با یادآوری فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه این حرمها نگین استان فارس و شهر شیرازند، تأکید کرد: باید با برنامهریزی دقیق و اختصاص بودجه مناسب، این بافتها احیا شوند تا مردم با امید در کنار قبور مطهر زندگی کنند و هویت تاریخی و دینی این مناطق حفظ شود.
وی در پایان ضمن قدردانی از خدمتگزاران آستان مقدس، سخنان خود را با دعای خیر برای همگان به پایان رساند.
