به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کلیسای «سنت پیتر» در لوسرن سوئیس استفاده آزمایشی هوش مصنوعی در قالب یک آواتار در نقش حضرت عیسی در اتاقک اعتراف را انجام داد؛ پروژه‌ای با عنوان «Deus in Machina/دئوس در ماکینا» که واکنش‌های گسترده‌ای برانگیخت.

این طرح زیر نظر دانشگاه لوسرن و با همکاری کشیشان محلی اجرا شد و به بازدیدکنندگان امکان می‌داد با یک آواتار سه‌بعدی از عیسی مسیح گفت‌وگو کنند. آواتار قادر بود به حدود صد زبان زنده پاسخ دهد و گفت‌وگو را با جملاتی برگرفته از متون مقدس آغاز کند. برگزارکنندگان تأکید کردند که این اثر یک پروژه هنری است و جایگزینی برای آیین رسمی اعتراف محسوب نمی‌شود.

به گفته مسئولان کلیسا، هدف اصلی این تجربه بررسی امکان‌های جدید در تعامل معنوی انسان با فناوری و سنجش واکنش مردم نسبت به حضور هوش مصنوعی در موقعیت‌های دینی بود. با این حال، کلیسا پیش از ورود شرکت‌کنندگان هشدار می‌داد که «گفت‌وگو با یک ماشین» در پیش است و این تجربه جنبه آیینی ندارد.

این ابتکار بازخوردهای متفاوتی به‌همراه داشت؛ برخی شرکت‌کنندگان پاسخ‌های آواتار را «آرامش‌بخش» توصیف کردند و برخی دیگر نبودِ همدلی انسانی و حضور روحانی واقعی را نقطه‌ضعف طرح دانستند. برگزارکنندگان نیز اذعان کردند که هوش مصنوعی ممکن است گاه از چارچوب رسمی آموزه‌های کلیسا فاصله بگیرد، هرچند پاسخ‌ها به‌طور کلی با دیدگاه‌های کلیسای سنت پیتر همخوان بوده است.

پروژه «Deus in Machina» در حالی به پایان رسید که بحث‌ها درباره نقش هوش مصنوعی در آینده دین همچنان ادامه دارد. واتیکان نیز طی ماه‌های گذشته موضوع تأثیرات فناوری‌های نوین بر کلیسا و جامعه را در نشست‌های تخصصی بررسی کرده است؛ نشانه‌ای از اینکه تجربه کلیساهای محلی با هوش مصنوعی، آغاز مسیری گسترده‌تر در جهان مسیحیت است.

...........

پایان پیام