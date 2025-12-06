به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی تداوم نقض آتش‌بس توسط نیروهای اسرائیلی، روز گذشته حملات و بمباران‌های گسترده‌ای مناطق مختلف نوار غزه را هدف قرار داد که منجر به شهادت و زخمی شدن شماری از شهروندان و نیروهای امدادی شد.

مهم‌ترین تحولات میدانی:

شمال غزه (بیت لاهیا و جبالیا): منابع پزشکی گزارش دادند که یک پهپاد اسرائیلی یک تجمع از شهروندان را در نزدیکی میدان العطاطره در بیت لاهیا هدف قرار داد که متأسفانه به شهادت رفیق محمد مصباح العطار و احمد صبری محمود العطار و مجروحیت دو نفر دیگر انجامید. همچنین در جبالیا البلد، یک فلسطینی دیگر بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای اشغالگر به شهادت رسید.

شرق غزه: یک گلوله توپخانه در نزدیکی باشگاه الشجاعیه در شرق غزه فرود آمد که یک مجروحیت شدید را به بیمارستان المعمدانی منتقل کرد. یک شهروند دیگر نیز در شرق خان یونس در مناطقی که ارتش اسرائیل پیشتر از آن عقب‌نشینی کرده بود، مجروح شد.

شهادت نیروی امدادی: در پروژه‌های بیت لاهیا، مدیریت کل دفاع مدنی اعلام کرد که سهیل عبدالله دهمان، یکی از نیروهای این سازمان، به دلیل جراحات وارده در جریان بررسی وضعیت منزلش در شامگاه جمعه، به شهادت رسید. این سانحه شمار شهدای سازمان دفاع مدنی از اکتبر ۲۰۲۳ را به ۱۴۲ نفر رساند.

نیروهای اسرائیلی در ساعات اولیه بامداد شنبه، عملیات بمباران و انهدام ساختمان‌ها را در شرق محله‌های التفاح و الزیتون در شهر غزه، شرق بیت لاهیا، اردوگاه البریج و رفح انجام دادند. علاوه بر این، مناطقی در شرق رفح و خان یونس نیز هدف حملات هوایی قرار گرفتند و در اطراف خان یونس، صدای تیراندازی از سوی خودروهای نظامی شنیده شد.

این عملیات‌ها در حالی رخ می‌دهد که اسرائیل همچنان بر کنترل نوار جنوبی و شرقی غزه و بخش‌های وسیعی از شمال آن اصرار می‌ورزد، علیرغم اینکه مرحله اول توافق آتش‌بس از ۱۸ مهر ماه (۱۰ اکتبر) لازم‌الاجرا بوده است.

منابع رسمی در غزه اعلام کردند که اسرائیل تاکنون صدها مورد نقض این توافق را مرتکب شده و تا روز پنجشنبه گذشته، ۳۶۶ فلسطینی را به قتل رسانده است.

جنگ اسرائیل که دو سال پیش آغاز شد، تاکنون بیش از ۷۰ هزار شهید و بیش از ۱۷۱ هزار مجروح بر جای گذاشته است که اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

