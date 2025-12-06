اعتراف فرستاده ویژه آمریکا: واشنگتن دو بار برای تغییر نظام ایران تلاش کرد؛ اما موفق نشد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تام باراک فرستاده ویژه آمریکا به سوریه و لبنان در گفتگو با نشریه «نشنال» با اعتراف به این که واشنگتن دو بار تلاش کرد تا نظام ایران را تغییر دهد؛ اما نتوانست به نتایجی دست یابد، ادعا کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و مارک روبیو وزیر خارجه این کشور از هیچ روندی برای سرنگونی نظام در ایران حمایت نمی‌کنند؛ بلکه راه‌حل‌های منطقه‌ای با هدایت کشورهای منطقه را ترجیح می‌دهند.

وی افزود: دولت آمریکا رویکرد تغییر نظام‌ها را در دستور کار قرار نمی دهد. بررسی پرونده ایران باید در چارچوب منطقه ای به دور از مداخلات خارجی صورت بگیرد.

فرستاده آمریکا خاطرنشان کرد: دولت آمریکا از دستیابی به توافق با تهران استقبال می‌کند به شرطی که ایران جدیت خود را در توقف حمایت از جنبش‌های مقاومت در منطقه و کاهش تنش‌ها نشان دهد.

تام باراک درباره رویارویی میان ایران و رژیم اسرائیل نیز گفت: موضوع هنوز به نقطه انتها نرسیده است. ما در فصل پنجم روایتی هستیم که هنوز نصف آن کامل نشده است.

وی درباره اوضاع سوریه اعلام کرد که واشنگتن بر این عقیده است که اینک یک فرصت واقعی برای دستیابی به توافق میان سوریه و اسرائیل فراهم است که با ترتیبات امنیتی آغاز شده و با گام‌هایی به سوی عادی‌سازی روابط دنبال شود. دونالد ترامپ به دستیابی به این توافق بسیار اهمیت می‌دهد . مرحله اول این توافق شامل توافق درباره مرزها و مناطق امن خواهد بود.

فرستاده آمریکا به سوریه و لبنان افزود: دمشق به خوبی می‌داند که بخشی از راه حل سیاسی، در تفاهم با اسرائیل نهفته است. دولت سوریه مطالبات آمریکا از جمله حرکت به سمت مذاکره با تل آویو را می‌پذیرد اما اسرائیل همچنان تردید دارد و این امر باعث کندی پیشرفت این فرایند است.

