به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ «غزال» رئیس شورای عالی اسلامی علویان سوریه امروز شنبه، ضمن حمله شدید به سیاستهای ظالمانه دولت «ابومحمد الجولانی» خواستار اعتصاب عمومی شد.
غزال با انتشار یک فایل ویدئویی، تأکید کرد که این اعتصاب، پنج روزه خواهد بود و از همه مردم این کشور خواست به این اعتصاب بپیوندند.
از سوی دیگر، اعتراضات دروزیها در سویدای سوریه شدت گرفته است.
تظاهرکنندگان دروزی در شهر سویدا با سر دادن شعارهایی علیه نیروهای دولتی سوریه، حضور این نیروها را «مایه ننگ» توصیف کردند.
معترضان خواستار خروج نیروهای دولتی از سویدا شده و اعلام کردند که «گارد ملی»، بهعنوان نیروی مسلح دروزیها، تنها نماینده واقعی آنهاست.
