به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «خالد مشعل»، رئیس جنبش حماس در خارج از کشور، روز شنبه در کنفرانسی در استانبول، خواستار تشکیل یک ائتلاف جهانی برای حمایت از آرمان فلسطین و استقلال آن شد و تأکید کرد که این ائتلاف باید بر اساس فشارهای گسترده بینالمللی علیه «رژیم صهیونیستی» شکل بگیرد، فشارهایی مشابه آنچه پیش از سقوط نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی وجود داشت.
مشعل در سخنرانی خود در کنفرانس «عهد برای قدس: به سوی تجدید اراده امت در مواجهه با نسلکشی» که در استانبول آغاز به کار کرد، اظهار داشت: «زمان آن رسیده است که امت، قدس را به عنوان سرلوحه آزادسازی فلسطین، پاکسازی مسجدالاقصی و بازپسگیری مقدسات، آزاد کند.» او بر این نکته تأکید کرد که پیمان اصلی، همان آزادی قدس است.
رئیس حماس بر ضرورت بسیج همه تلاشها برای غزه و تضمین موارد زیر تأکید کرد:
۱. توقف فوری جنگ در غزه.
۲. بازگشت وضعیت عادی شامل امدادرسانی، اسکان و بازسازی.
۳. بازگشایی کامل گذرگاهها.
۴. رد هرگونه تلاش برای آوارگی دادن مردم و بازمهندسی نوار غزه بر اساس معیارهای اسرائیلی.
مشعل با تأکید بر «رد هرگونه قیمومیت و قیمومیت بر غزه، کرانه باختری و کلاً فلسطین»، قاطعانه اعلام کرد: «تمامی تلاشها برای انحراف قضایای ما به شکلهای گمراهکننده مردود است؛ ما هستیم که تصمیم میگیریم، ما ملتی شکستناپذیر هستیم.»
وی همچنین بر حمایت از «پروژه مقاومت و سلاح آن» تأکید کرد و خواستار اتخاذ یک «راهبرد عربی و اسلامی برای دفاع از امت و منطقه در برابر قلدرمآبی اسرائیل» و رد کامل هرگونه عادیسازی روابط با این «رژیم جنایتکار» شد.
