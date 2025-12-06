به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش اسرائیل روز شنبه با حملات هوایی، توپخانهای و تیراندازی در نقاط مختلف نوار غزه، دستکم ۳ فلسطینی را به شهادت رساند و ۴ نفر دیگر را مجروح کرد. این حملات در حالی صورت گرفته که اختلافات پیرامون نقض توافق آتشبس همچنان ادامه دارد.
بر اساس گزارش منابع پزشکی، بیمارستان الشفاء در شهر غزه دو جسد و دو مجروح را از منطقه العطاطره در بیت لاهیا (شمال غزه) دریافت کرده است؛ منطقهای که پس از عقبنشینی نیروهای اسرائیلی در مرحله اول آتشبس، شاهد درگیری مجدد بوده است. شاهدان عینی از وداع غمانگیز با سه شهید، از جمله یک عضو دفاع مدنی، در پی این حمله خبر دادند.
در تحولی دیگر، منابع پزشکی در بیمارستان المعمدانی از رسیدن یک مجروح وخیم بر اثر اصابت گلوله توپخانه اسرائیل در نزدیکی باشگاه الشجاعیه (شرق شهر غزه) خبر دادند، منطقهای که تحت کنترل نیروهای اسرائیلی قرار دارد. همچنین حملات توپخانهای و آتش سنگین به مناطق شرقی خان یونس و انفجار مهیب ناشی از نسف ساختمانهای مسکونی در شرق غزه و اردوگاه البریج به وقوع پیوست.
این درگیریهای گسترده که شامل حملات جنگندههای اسرائیلی به رفح و خان یونس نیز میشد، به عنوان نقض آشکار جدیدی از آتشبس تلقی میشود. ارتش اسرائیل همچنان کنترل بیش از ۵۰ درصد از مساحت نوار غزه، از جمله نوار جنوبی و شرقی و بخشهای وسیعی از شمال غزه را در دست دارد.
این حملات در حالی رخ میدهد که منابع رسمی در غزه اعلام کردهاند اسرائیل تاکنون صدها مورد نقض آتشبس را مرتکب شده و از آغاز جنگ در اکتبر ۲۰۲۳، بیش از ۷۰ هزار شهید برجای گذاشته است.
