مصر و قطر روز شنبه همزمان با برگزاری مجمع دوحه، بر لزوم تسریع در تشکیل یک «نیروی ثبات بین‌المللی» و توانمندسازی آن برای اجرای مأموریتش در نوار غزه تأکید کردند.

این تأکید در دیدار «بدر عبد العاطی»، وزیر امور خارجه و مهاجرت مصر، با «شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی»، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، صورت گرفت.

به گفته «تمیم خلاف»، سخنگوی وزارت خارجه مصر، دو طرف در این دیدار ضمن تقدیر از شتاب روابط دوجانبه، بر تحولات میدانی غزه تمرکز کردند.

وزیران امور خارجه مصر و قطر بر نکات زیر تأکید کردند:

اهمیت تداوم تلاش‌ها برای اجرای کامل توافق صلح شرم‌الشیخ در تمام مراحل آن.

تثبیت آتش‌بس و جلوگیری از هرگونه نقض آن.

اجرای کامل قطعنامه ۲۸۰۳ شورای امنیت.

تسریع در تشکیل نیروی ثبات بین‌المللی و اعطای مأموریت لازم به آن.

علاوه بر این، طرفین بر اهمیت تضمین جریان بدون مانع کمک‌های بشردوستانه و حمایت از مراحل اولیه بازسازی غزه تأکید کردند.

وزیر مصری همچنین بر ادامه هماهنگی نزدیک با قطر در خصوص مسائل منطقه‌ای برای خدمت به منافع دو ملت و تقویت تلاش‌ها جهت برقراری ثبات در منطقه تأکید کرد.

