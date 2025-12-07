جهاد تبیین و پایبندی به محور ولی فقیه، کلید تحقق انسجام ملی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام مجتبی مصباح، عضو هیئت امنای مؤسسه امام خمینی(ره)، در نشست خادمین و رابطین دوره‌های طرح ولایت که در موسسه امام خمینی(ره) برگزار شد، با اشاره به ضرورت ادامه مسیر فکری و عملی آیت‌الله مصباح رضوان الله علیه، بر اهمیت جهاد تبیین و پایبندی به محور ولی فقیه تأکید کرد.

عضو هیئت امنای مؤسسه امام خمینی(ره) بیان کرد: وظیفه امروز جامعه اسلامی، دفاع عقلانی و روشن از عقاید حق است و باید با پایبندی عملی محکم از کنار جریان‌های انحرافی عبور کرد و اجازه نداد مسیر حق مبهم یا تاریک شود.

وی افزود وظیفه همه، برخورد حساب شده با جریان‌های انحرافی است و نباید واکنش‌های احساسی صرف نسبت به آنها داشته باشیم. رعایت این رویکرد، نیازمند بصیرت بالا و شناخت دقیق جایگاه حق و باطل است. اعضای جامعه نباید درگیر اختلافات جزئی و فرعی شوند، بلکه باید مسیر اصلی حق و عدالت را حفظ کنند.

حجت‌الاسلام مصباح تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب بر اهمیت اتحاد و انسجام ملی تأکید دارند و محور اصلی این انسجام، ولی فقیه است. شناخت و پیروی از ایشان شرط لازم برای تحقق وحدت ملی و مقابله مؤثر با فتنه‌ها و جریان‌های انحرافی در جامعه است.

عضو هیئت امنای مؤسسه امام خمینی(ره) یادآور شد: محور انسجام ملی نباید با هر مسئله یا جریان فرعی جابه‌جا شود و هرگونه تصمیم‌گیری باید در راستای حفظ مسیر اصلی حق صورت گیرد.

وی همچنین به ضرورت جهاد تبیین اشاره کرد و گفت جهاد تبیین به معنای ورود غیرضروری در درگیری‌های جزئی نیست، بلکه شامل ارائه روشن و مستدل آموزه‌های دینی و اعتقادی به جامعه است و باید از نفوذ جریان‌های انحرافی در باورهای مردم جلوگیری شود و این کار ادامه راه آیت‌الله مصباح و تحقق اهداف فکری و فرهنگی ایشان است و از مهم‌ترین وظایف امروز همه علاقه‌مندان به اسلام و انقلاب محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام مصباح در ادامه تأکید کرد: باید نقاط قوت و ضعف جامعه را با دقت بررسی کرد و توانمندی‌های فعلی خود را با ظرفیت دشمنان مقایسه نمود.

عضو هیئت امنای مؤسسه امام خمینی(ره) اظهار کرد: وضعیت امروز کشور در صحنه داخلی و بین‌المللی نسبت به گذشته بسیار بهتر است، اما نباید از حیله‌گری‌ها و برنامه‌ریزی‌های دشمن غافل شد و همواره باید امید به آینده و تلاش برای تبیین مسیر حق حفظ شود و القای ناامیدی و ترس از آینده، خلاف مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی است و مقابله با آن، وظیفه هر فرد و نهاد مسئول است.

حجت‌الاسلام مصباح با اشاره به نقش تبیین در مواجهه با شبهات و فریبکاری‌های دشمن خاطرنشان کرد: ارائه روشن آموزه‌های دینی، فرهنگی و اعتقادی در سطح جامعه، راهکار مقابله با جریان‌های انحرافی و حفظ انسجام ملی است.

وی تأکید کرد: این مسیر روشنگری، تبیین و دفاع عقلانی از عقاید حق، هم در راستای اهداف آیت‌الله مصباح رضوان الله علیه است و هم راهگشای جامعه اسلامی برای حفظ وحدت، مقابله با دشمنان و تقویت انسجام ملی خواهد بود.

محور اتحاد جامعه اسلامی، ولایت فقیه و اطاعت از رهبری است

عضو هیئت امنای مؤسسه امام خمینی(ره) با تأکید بر اهمیت پایبندی جامعه به ولایت فقیه، اظهار داشت محور اتحاد جامعه اسلامی شخص ولی فقیه است و رسیدن به رضایت ایشان، نشانه رضایت حضرت ولی عصر ارواحنا فداه است.

حجت‌الاسلام مصباح، بر اهمیت محوریت ولی فقیه در تحقق انسجام و وحدت جامعه اسلامی تأکید کرد و گفت: قوام و پایداری جامعه اسلامی به محوریت شخص ولی فقیه وابسته است و نباید در مواجهه با فتنه‌ها و شعارهای تهی و مبهمی مانند آزادی و وفاق فریب خورد.

وی افزود اتحاد واقعی حول محورهای فرعی امکان‌پذیر نیست و تنها راه ایجاد همبستگی در جامعه، پایبندی به محور ولی فقیه است. حجت‌الاسلام مصباح تأکید کرد افراد باید در هر شرایطی تلاش کنند رضایت ولی فقیه را کسب کنند و اقدامات خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که مورد قبول ایشان باشد، چرا که رضایت ولی فقیه نشانه رضایت حضرت ولی عصر ارواحنا فداه است.

عضو هیئت امنای مؤسسه امام خمینی(ره) عنوان کرد: مقابله با موانع و تهدیدها نباید افراد را از انجام وظایفشان بازدارد، چرا که دشمنان با ایجاد شبهه، تردید، تزلزل، تهدید و سرزنش تلاش می‌کنند مسیر جامعه را منحرف کنند. وی افزود هرچه بتوانیم مردم را حول محور ولایت تجمیع کنیم، به وظایف دینی و اجتماعی خود بهتر عمل کرده‌ایم.

حجت الاسلام مصباح یادآور شد: استاد علامه مصباح نیز همواره بر محوریت ولایت فقیه و شخص مقام معظم رهبری تأکید داشتند و مبانی فکری ایشان اطاعت کامل از ولی فقیه را الزامی می‌دانست.

