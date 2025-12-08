نشست علمی «جغرافیای انسانی شیعیان» در خبرگزاری ابنا؛ طبق تخمین، آمار شیعیان جهان ۳۴۶ میلیون نفر است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست علمی «جغرافیای انسانی شیعیان» با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی فرمانیان، استاد مذاهب اسلامی، در سالن خبرگزاری ابنا در مجمع جهانی اهلبیت(ع) برگزار شد. این بازدید علمی توسط انجمنهای تاریخ اجتماعی شیعیان و تاریخپژوهان حوزه برای دانشجویان دکتری و ارشد دانشگاه باقرالعلوم در راستای آشنایی با پروژهها و دادههای پژوهشی این مجمع ترتیب داده شده بود.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر فرمانیان در ابتدای این نشست ضمن اشاره به تاسیس مجمع جهانی اهلبیت(ع) در سال ۱۳۶۹، وظایف اصلی مجمع را نشر معارف اهل بیت(ع) عنوان کرد که علاوه بر فعالیتهای مختلف تاکنون از طریق چاپ بیش از ۲۰۰۰ عنوان کتاب به ۵۸ زبان صورت گرفته است.
توسعه فعالیتهای رسانهای در خبرگزاری ابنا و ویکیشیعه
وی خبرگزاری ابنا را به عنوان بازوی رسانهای مجمع معرفی کرد که اکنون به ۲۷ زبان دنیا اخبار و اطلاعات دقیقی درباره وضعیت شیعیان منتشر میکند. همچنین، ویکی شیعه نیز به ۲۲ زبان دنیا در حال فعالیت است که در برخی مناطق، همچون کشورهای فرانسویزبان و اسپانیاییزبان، به عنوان یک منبع رسمی دانشگاهی مورد پذیرش قرار گرفته است.
آمارهایی از شیعیان جهان
دکتر فرمانیان با اشاره به حضور شیعیان در ۱۴۰ کشور جهان، مجموع شیعیان (شامل همه فرقهها) را ۳۴۶ میلیون نفر اعلام کرد. وی متذکر شد که به جز چهار کشور ایران، عراق، آذربایجان و بحرین، در سایر نقاط جهان شیعیان در اقلیت قرار دارند.
این استاد تاریخ، جمعیت شیعه اثناعشری (دوازدهامامی) را حدود ۳۰۰ میلیون نفر تخمین زد و وضعیت برخی فرقههای منتسب به تشیع را نیز تشریح کرد:
زیدیه: حدود ۸ تا ۱۰ میلیون نفر که تقریباً همگی در یمن ساکن هستند و حوثیها حدود ۳ میلیون نفر از طرفداران این طیف محسوب میشوند.
اسماعیلیه: بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون نفر در ۳۰ کشور جهان حضور دارند.
علویان ترکیه: آمار خود علویها شمارشان را حدود ۳۰ میلیون نفر اعلام میکنند.
علویان سوریه (نصیریه): حدود ۳ تا ۳.۵ میلیون نفر تخمین زده میشوند.
وی همچنین تخمین زد که حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون نفر از اهل سنت، صوفی هستند که محبت شدیدی به اهلبیت(ع) دارند.
فقر و رویکرد سیاسی
دکتر فرمانیان هشدار داد که متأسفانه جمعیت زیادی از شیعیان جهان فقیرند و درصد سواد در میان آنان، بهویژه در آسیا و آفریقا، بسیار پایین است.
وی در بخش پایانی سخنان خود به محدودیتهای فعالیتهای شیعی اشاره کرد و توضیح داد: گسترش تشیع به تنهایی در کشورهای خارجی با مشکلی مواجه نیست، اما اگر این گسترش با حمایت از انقلاب اسلامی و دفاع از اسلام سیاسی همراه شود، با حساسیت جدی حکومتها مواجه میگردد و شیعهای که طرفدار اسلام سیاسی است، از سوی جهان غرب خطرناک تلقی میشود. وی راهکار را در تربیت مجتهدین منطقهای دانست تا در عین حمایت از انقلاب اسلامی بتوانند بر اساس مقتضیات زمان و مکان، تصمیم بگیرند.
