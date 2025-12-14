  1. صفحه اصلی
مراسم جشن میلاد حضرت زهرا(س) در بحرین برگزار شد + تصاویر

۲۳ آذر ۱۴۰۴ - ۱۷:۴۷
مراسم جشن میلاد حضرت زهرا(س) در بحرین برگزار شد + تصاویر

جشن میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا(س) در محله سنابیس بحرین برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم گرامیداشت میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا(سلام‌الله‌علیها) شب گذشته در محله سنابیس بحرین با حضور گسترده و باشکوه مردم مؤمن و دوستداران اهل بیت(ع) برگزار شد.

در این آیین که فضای آن سرشار از شور معنوی و عشق به خاندان پیامبر(ص) بود، جمعی از علمای دینی و خطیبان بحرینی به سخنرانی پرداختند و با تبیین جایگاه والای حضرت زهرا(س) در حفظ ارزش‌های اسلامی، بر الگوگیری از سیره ایشان به‌ویژه در عرصه مقاومت و دفاع از حق تأکید کردند.

همچنین، این مراسم با مدیحه‌سرایی جمعی از مداحان اهل بیت(ع) همراه بود و حاضران با ذکر فضایل حضرت زهرا(س) و ابراز ارادت خود نسبت به آن بانوی بزرگ اسلام، شب میلاد را گرامی داشتند.

گفتنی است، محله سنابیس از مناطق فعال مذهبی در بحرین است که همه ساله میزبان برنامه‌های متعددی به مناسبت‌های اسلامی به‌ویژه میلاد حضرت زهرا(س) و ایام فاطمیه می‌باشد.

