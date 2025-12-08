مسئول شیعه افغانستان: اگر از نخبگان حمایت نشوند، کشور را ترک خواهند کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم تقدیر از برگزیدگان چهارمین دور مسابقات المپیاد ریاضی و دومین دور المپیاد زبان دری روز یک‌شنبه(۱۶ آذر) با حضور معلمان، دانش‌آموزان و خانواده دانش‌آموزان شیعه از ۸۲ مدرسه، در مدرسه «معرفت» غرب کابل برگزار شد.

در این مسابقات، دانش‌آموزانی که با سخت‌کوشی و تلاش‌های مستمر توانستند ممتاز شناخته شوند، از سوی مسئولان حکومت سرپرست افغانستان با اهدای مدال، مورد تقدیر قرار گرفتند.

دکتر عبداللطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد حکومت سرپرست افغانستان که در مراسم اهدای مدال به دانش‌آموزان ممتاز شرکت کرده بود، سخنرانی کرد و اظهار داشت که مسابقات المپیاد معمولا برای کشف و شناسایی استعدادها و نخبگان می‌تواند نقش مهم و اساسی ایفا کند.

آقای نظری گفت: «نکته‌ای که برای ما و شما و این جمع(شرکت‌کنندگان) بسیار مهم است، حفظ و حمایت از نخبگان است. یعنی گام اول را برداشتید، استعدادها شناسایی شد، نخبگان در حوزه‌های مختلف شناسایی شدند، این‌ها را در گام نخست تقویت، حفظ و حمایت کنیم تا بتوانند در رشد علمی، رشد اقتصادی، رشد فرهنگی و توسعه سیاسی افغانستان مفید و سودمند واقع شود.»

وی با بیان این‌که پدیده فرار مغزها در کشورهای جهان سوم، یک معضل جدی است، خاطرنشان ساخت که افغانستان هم از این معضل مستثنی نیست.

نظری تصریح کرد: «اگر ما نخبگان را حفظ و حمایت نکنیم، منزلت اجتماعی فراهم نکنیم، بورسیه‌های تحصیلی مساعد نسازیم و از نظر اقتصادی مورد پشتیبانی قرار ندهیم، ممکن است کشور را ترک کنند و در یک کشور بیگانه از ظرفیت و استعدادشان استفاده شود؛ این در حالی است که افغانستان بیش از هر زمانی به نیروی ماهر و متخصص نیاز دارد.»

این مقام شیعه حکومت سرپرست افغانستان همچنین بیان کرد: «نخبگان همیشه عامل دگرگونی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بوده‌اند. در یک جامعه چهل میلیونی مثل افغانستان همه مردم نمی‌توانند تاثیرات ویژه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داشته باشند، بلکه همواره این نخبگان هستند که جامعه را هدایت می‌کنند، گفتمان و روایت خلق می‌کنند و در عرصه‌های اقتصادی، رشد اقتصادی پایدار را رقم می‌زنند.

آقای نظری در سخنان خود اضافه کرد که سرمایه‌گذاری در مرحله کودکی آغاز می‌شود، یعنی اگر استعداد یک کودک شناسایی شود، همان لحظه باید بر روی او سرمایه‌گذاری شود که این موضوع را سرمایه‌گذاری علمی و کارشناسی می‌گویند.

از سوی دیگر هم، برخی از خانواده‌های شیعه در غرب کابل با استقبال از چنین برنامه علمی، اظهار خوشحالی کرده‌اند که استعداد کودکان خانواده‌شان شناسایی شده است.

محمدهادی مرادی، یکی از ساکنان غرب کابل است که با انتشار تصویر خواهرزاده‌اش، گفته است که نیلوفر مرادی، کلاس پنجم برای دومین‌بار موفق شد در میان رقابت‌های فشرده و علمی شهر کابل، مقام اول نمره المپیاد ریاضی را به دست آورد.

او این موفقیت را نشان‌دهنده استعداد درخشان دانش‌آموز خانواده‌اش در عرصه ریاضیات دانسته که از سوی پدر و مادرش بی‌وقفه حمایت و پشتیبانی شده است.

گفتنی است، مسابقات المپیاد میان دانش‌آموزان در غرب کابل با ابتکار خانواده‌ها، مدیران مدارس و با حمایت حکومت سرپرست افغانستان برگزار شده است.

