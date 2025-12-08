به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پیامدهای سیاسی و امنیتی عقبنشینی سریع دولت عراق از تصمیم درج نام «حزبالله» و «انصارالله» در فهرست گروههای تروریستی به بهانه «اشتباه فنی»، همچنان ادامه دارد و فشارهای آمریکا بر بغداد افزایش یافته است؛ موضوعی که محمد شیاع السودانی را در موقعیتی دشوار قرار داده و آینده سیاسی او را تهدید میکند.
الاخبار لبنان نوشت: وزارت خارجه آمریکا در بیانیهای از این عقبنشینی ابراز «ناامیدی» کرده و خواستار «اقدامات عملی» برای جلوگیری از استفاده خاک عراق در حملات گروههای نزدیک به ایران شد. در داخل «چارچوب هماهنگی» نیز این موضوع با واکنش شدید جریانهای وابسته به محور مقاومت مواجه شد؛ گروههایی که برای سومین روز متوالی در بغداد و جنوب عراق با پرچمهای حزبالله تظاهرات کردند و این رخداد را فرصتی برای فشار بر السودانی و جلوگیری از تمدید دوره نخستوزیری او دانستند.
علی الاسدی، رئیس شورای سیاسی جنبش «النجباء»، این اقدام را «توهین به شهدا» خواند و یاسر صخیل، نزدیک به نوری المالکی، نوشت: «اکرام میت دفن اوست»، کنایهای به پایان سیاسی السودانی.
منابع نزدیک به دولت میگویند برخی جریانهای وابسته به محور مقاومت با نمایشهای مسلحانه اخیر، تصویری منفی از عراق ارائه کردهاند و واشنگتن اکنون آشکارا بر ضرورت خلع سلاح این گروهها تأکید دارد. این منابع معتقدند حملات به السودانی از درون چارچوب هماهنگی و با هدف تخریب وجهه او پیش از مذاکرات تشکیل دولت آینده صورت میگیرد.
محمد الربیعی، پژوهشگر سیاسی، تصمیم دولت را «فاجعهبار» توصیف کرده و گفت انتشار فهرست شامل حزبالله و حوثیها و سپس عقبنشینی سریع، به گروهها قدرت سیاسی زیادی داد. او افزود: واشنگتن السودانی را گزینهای میانهرو میداند، اما این آشفتگی تصمیمات جایگاه او را تهدید میکند.
محمد الخالدی، سیاستمدار مستقل، نیز گفت: السودانی میان فشار آمریکا برای اقدامات ملموس و فشار گروهها که هرگونه نزدیکی به واشنگتن را عبور از خطوط قرمز میدانند، گرفتار شده است.
علی المسلماوی، از رهبران نزدیک به چارچوب هماهنگی، پیشبینی کرد مرحله آینده «سختترین» دوره خواهد بود و گفت واشنگتن بر مطالبه خود برای انحصار سلاح در دست دولت پافشاری میکند و احتمال فشارهای بیشتر یا حتی رویاروییهای سیاسی ـ امنیتی وجود دارد.
در همین حال، تحرکات دیپلماتیک آمریکا شدت گرفته است؛ «مارک ساوایا» فرستاده ویژه آمریکا، طی روزهای آینده به بغداد سفر خواهد کرد و این سفر را «سرنوشتساز» خوانده است. همچنین تام باراک، فرستاده آمریکا به سوریه، نظام سیاسی عراق را «ساختاری معیوب» توصیف کرد که به گروهها قدرتی فراتر از پارلمان داده و السودانی را «فردی توانمند اما فاقد قدرت واقعی» دانست.
فؤاد حسین، وزیر خارجه عراق، روز گذشته در حاشیه «مجمع دوحه» به باراک اعتراض کرد، اما باراک تأکید کرد که واشنگتن به تجربه عراق احترام میگذارد.
انتظار میرود در نشست فردای ائتلاف حاکم، «رسوایی فهرست» در صدر دستور کار باشد، در حالی که جریانهای وابسته به محور مقاومت در عراق به تظاهرات ادامه میدهند و واشنگتن پیامهای هشدارآمیز خود را تکرار میکند؛ شرایطی که میتواند سرنوشت دوره دوم السودانی را تعیین کند.
...............................
پایان پیام/ 167
نظر شما