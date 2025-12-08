به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مدیران بخش فناوری دولت فدرال کانادا از کارمندان خود خواستهاند در طول ماه رمضان از برگزاری زمانهای غیررسمی مانند نوشیدن قهوه یا ناهار خودداری کنند تا همبستگی بیشتری با کارکنان مسلمان نشان دهند.
مطابق ایمیلی که بهدست رسانهها رسیده و توسط رئیس وقت بخش «برابری و شمول» امضا شده است، از کارکنان خواسته شده «با دقت برنامهریزی» کنند و از زمانبندی صبح زود یا عصر هنگام برای جلسات مهم پرهیز شود، زیرا ممکن است کارکنان روزهدار با کاهش انرژی مواجه باشند. در این نامه همچنین تأکید شده است که روزهداری برای مسلمانان عملی عبادی و معنوی است و همکاران باید نسبت به این موضوع حساس باشند.
این توصیه پس از شکایت گروهی از کارکنان داوطلب با عنوان «کارمندان مسلمان دولت فدرال» مطرح شده است. مطابق صورتجلسات منتشرشده، اعضای این شبکه اعلام کردهاند که نسبت به بیان هویت فلسطینی خود در محیط کار احساس ناامنی میکنند و معتقدند حمایتهای دولت از آنان در مقایسه با حمایتهای ارائهشده به کارکنان اوکراینی بسیار کمتر بوده است. آنان همچنین از وجود «نژادپرستی ساختاری» در برخی بخشها انتقاد کردهاند.
شبکۀ کارمندان مسلمان در یادداشتی توضیح داده است که رمضان ماهی مقدس برای مسلمانان است و برخی کارکنان در شرایط سیاسی فعلی، بهویژه با افزایش اسلامهراسی، خود را نادیده گرفتهشده میدانند. این یادداشت از مدیران خواسته است که درک بیشتری نسبت به تغییر سطح انرژی کارکنان روزهدار داشته باشند و در صورت نیاز امکان انعطاف در ساعات کاری، زمان نماز و افطار را فراهم کنند.
