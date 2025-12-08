شهردار سابق در لبنان به جرم مشارکت در شبکه جعل اسناد و سرقت نوزادان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اداره کل امنیت دولتی در جنوب، امروز یک شهردار سابق را به دلیل دست داشتن در شبکه‌ای که در فروش و انتقال نوزادان با جعل شناسنامه و اطلاعات ثبت احوال تخصص داشت، دستگیر کرد.

این اداره در بیانیه‌ای اعلام کرد: «در پی پیگیری پرونده شبکه‌ای که با جعل اسناد تولد و اطلاعات ثبت احوال، برای فروش و انتقال نوزادان فعالیت می‌کرد، اداره منطقه‌ای در جنوب لبنان، شهردار سابق (د. س.) را به دلیل دست داشتن در تسهیل فعالیت این شبکه در زمان تصدی سمت وی دستگیر کرد.»

تحقیقات نشان داد که فرد بازداشت‌شده در ازای جعل اسناد رسمی برای پنهان کردن هویت نوزادان، مبالغی پول دریافت می‌کرده است و قاضی تحقیق در مونت لبنان حکم بازداشت غیابی علیه او صادر کرده است.

در این بیانیه تأیید شده است که «بر اساس دستورالعمل‌های دستگاه قضایی ذیصلاح، اقدامات قانونی لازم علیه او انجام شده است.»

