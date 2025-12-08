  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار اروپا

کالج اسلامی لندن برگزار می‌کند؛ آغاز تشیع مدرن

۱۷ آذر ۱۴۰۴ - ۱۸:۴۲
کد مطلب: 1759279
کالج اسلامی لندن برگزار می‌کند؛ آغاز تشیع مدرن

کالج اسلامی لندن این هفته میزبان سخنرانی آنلاینی با ارائه پروفسور رابرت گلیو خواهد بود؛ نشستی که به بررسی ریشه‌های تاریخی مناقشه اخباری‌گری و اصولی‌گری و نقش آن در پیدایش تشیع مدرن می‌پردازد؛ علاقه‌مندان می‌توانند برای شرکت در این سخنرانی به لینک ارجاع‌داده شده در بدنه خبر مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کالج اسلامی لندن اعلام کرد یک سخنرانی آنلاین با موضوع «آغاز تشیع مدرن: پایان اخباری‌گری و آغاز اصولی‌گری» برگزار می‌کند. این برنامه با ارائه پروفسور رابرت گلیو، پژوهشگر شناخته‌شده حوزه مطالعات اسلامی، برگزار خواهد شد. زمان این نشست جمعه هفته آتی ۱۲ دسامبر از ساعت ۶:۰۰ تا ۷:۳۰ بعدازظهر به‌وقت لندن اعلام شده است. 

کالج اسلامی لندن در توضیح محور سخنرانی اعلام کرده است که این نشست به بررسی مناقشه تاریخی اخباری‌گری و اصولی‌گری در قرن هجدهم میلادی می‌پردازدکالج اسلامی لندن در توضیح محور سخنرانی اعلام کرده است که این نشست به بررسی مناقشه تاریخی اخباری‌گری و اصولی‌گری در قرن هجدهم میلادی می‌پردازد.

در این سخنرانی، پروفسور رابرت گلیو ضمن مرور تاریخی اختلافات اخباریان و اصولیان، چگونگی پیروزی نهایی مکتب اصولی و نقش آن در شکل‌گیری «تشیع مدرن» در گستره فراملی را تبیین خواهد کرد. گلیو، استاد مطالعات عربی در دانشگاه اکستر و پژوهشگر برجسته حقوق شیعی و هرمنوتیک فقهی، آثار متعددی در این حوزه منتشر کرده و ریاست پروژه‌های بین‌المللی مرتبط با مطالعات فقه اسلامی را بر عهده دارد. 

علاقه‌مندان می‌توانند برای شرکت در این سخنرانی به لینک ارجاع‌داده شده مراجعه کنند.

کالج اسلامی لندن برگزار می‌کند؛ سخنرانی آغاز تشیع مدرن

..........

پایان پیام 

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha