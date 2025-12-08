به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کالج اسلامی لندن اعلام کرد یک سخنرانی آنلاین با موضوع «آغاز تشیع مدرن: پایان اخباریگری و آغاز اصولیگری» برگزار میکند. این برنامه با ارائه پروفسور رابرت گلیو، پژوهشگر شناختهشده حوزه مطالعات اسلامی، برگزار خواهد شد. زمان این نشست جمعه هفته آتی ۱۲ دسامبر از ساعت ۶:۰۰ تا ۷:۳۰ بعدازظهر بهوقت لندن اعلام شده است.
کالج اسلامی لندن در توضیح محور سخنرانی اعلام کرده است که این نشست به بررسی مناقشه تاریخی اخباریگری و اصولیگری در قرن هجدهم میلادی میپردازدکالج اسلامی لندن در توضیح محور سخنرانی اعلام کرده است که این نشست به بررسی مناقشه تاریخی اخباریگری و اصولیگری در قرن هجدهم میلادی میپردازد.
در این سخنرانی، پروفسور رابرت گلیو ضمن مرور تاریخی اختلافات اخباریان و اصولیان، چگونگی پیروزی نهایی مکتب اصولی و نقش آن در شکلگیری «تشیع مدرن» در گستره فراملی را تبیین خواهد کرد. گلیو، استاد مطالعات عربی در دانشگاه اکستر و پژوهشگر برجسته حقوق شیعی و هرمنوتیک فقهی، آثار متعددی در این حوزه منتشر کرده و ریاست پروژههای بینالمللی مرتبط با مطالعات فقه اسلامی را بر عهده دارد.
علاقهمندان میتوانند برای شرکت در این سخنرانی به لینک ارجاعداده شده مراجعه کنند.
