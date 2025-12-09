به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) - ابنا - جنگنده‌های رژیم صهیونیستی دوشنبه شب و بامداد سه‌شنبه با پروازهای گسترده بر فراز جنوب لبنان، سلسله حملاتی را بر اقلیم التفاح انجام دادند.

طبق گزارش خبرگزاری ملی لبنان، حداقل هشت حمله هوایی از سوی رژیم اسرائیل، در بلندی های جبل التفاح در جنوب لبنان صورت گرفته است.

منابع خبری از موجی از بمباران توسط جنگنده های رژیم صهیونیستی بر این منطقه خبر دادند که تمرکز آن بر دشت رومین و شهرک بلدة جباع بوده است.

در این زمینه، یک مقام امنیتی رژیم صهیونیستی ادعا کرد که این حملات بخشی از کارزار نظامی علیه حزب‌الله به شمار می‌رود.

این تازه‌ترین دور از حملات هوایی رژیم اسرائیل به جنوب لبنان است که در ادامه تنش‌های مرزی میان ارتش این رژیم و حزب‌الله لبنان صورت می‌گیرد.

تاکنون گزارشی رسمی از تعداد تلفات یا میزان خسارات احتمالی این حملات منتشر نشده است.

رژیم صهیونیستی یکم اکتبر ۲۰۲۴ (۱۰ مهر ۱۴۰۳)، تجاوز خود را به لبنان شروع و بعد از دو ماه چهارشنبه هفتم آذر با میانجیگری آمریکا توافق آتش‌بس را امضا کرد.

بر این اساس، نظامیان رژیم صهیونیستی باید طی ۶۰ روز از جنوب لبنان خارج می‌شدند ولی این رژیم برخلاف قوانین بین المللی نظامیان خود را در پنج موقعیت راهبردی در این منطقه نگه داشت و آنجا را ترک نکرد. ارتش رژیم صهیونیستی از زمان امضای توافق آتش بس تاکنون هزاران بار، آن را نقض کرده است.

