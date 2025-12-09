انتقاد نماینده پارلمان لبنان؛ هیچ حاکمیتی وجود ندارد که به آزادسازی سرزمینش اهمیت ندهد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ إیهاب حمادة عضو فراکسیون «الوفاء للمقاومة» در مجلس لبنان تأکید کرد: «وقتی ما با رفتار دیپلماتیک این دولت و این حاکمیت موافقت می‌کنیم، صرفاً برای تحقق اهدافی است که در نطق سوگند یا بیانیه وزارتی آمده و در رأس آن‌ها آزادسازی سرزمین قرار دارد».

وی در جریان مراسم بزرگداشتی که در مجتمع سیدالشهدا (ع) در به مناسبت اولین سالگرد شهادت شهید حسین حسن هاشم برگزار شد، افزود: «هیچ دولتی روی زمین نمی‌تواند ادعای آزادی، استقلال و حاکمیت داشته باشد و در عین حال به آزادسازی سرزمینش اهمیتی ندهد؛ دولتی که به وطن و فرزندانش تعلق دارد، اما برای مشکلات و نیازهایشان هیچ وزنی قائل نیست».

حمادة با ابراز تأسف گفت: «زیرا این دولت حتی یک فلس هم به کسانی که در اثر تجاوز "اسرائیلی" خانه‌شان را از دست داده‌اند، پرداخت نکرده و هیچ توجهی به جزئیاتی که زندگی و معیشتشان را تقویت کند، نشان نداده است».

حمادة از دولتی که همیشه اهداف صهیونیستی–آمریکایی در منطقه (که هدفشان سلب نقاط قوت لبنان است) در صدر دستور کارش قرار دارد، پرسید: «این دولت برای تحقق منافع مردم لبنان و مدیریت پرونده‌ها و بحران‌های متراکم معیشتی و اجتماعی لبنان چه کرده است؟»

