تجمع علمای لبنان: مدعیان حاکمیت، گفتمان خائنانه و همسو با دشمن صهیونیستی دارند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ تجمع علمای مسلمان لبنان پس از نشست دورهای خود، در بیانیهای اعلام کرد: در حالی که نمایندگان بینالمللی یکی پس از دیگری به لبنان میآیند با هدف پایان دادن به وضعیت جنگی که در اثر تجاوز یکجانبه دشمن صهیونیستی ایجاد شده، این دشمن همچنان با نقض توافق آتشبس و قطعنامهی ۱۷۰۱، به تجاوزات خود ادامه میدهد و با سلسله حملات هوایی و پهپادی، روستاهای منطقهی جبل عامل را هدف قرار میدهد.
بیانیه افزود: به جای آنکه همهی لبنانیها در برابر این تجاوز صف واحدی تشکیل دهند، برخی از مدعیان «حاکمیت» در لبنان، سخنانی را بیان میکنند که با مواضع دشمن صهیونیستی همسو است؛ همان دشمنی که در حق مردم لبنان فجیعترین جنایتها را مرتکب شد. گویی این بخش بزرگ از وطن که اکنون زیر آتش حملات قرار گرفته، جزیی از لبنان نیست و وجود آن شرطی برای تحقق حاکمیت کشور به حساب نمیآید.
تجمع علمای مسلمان ضمن استقبال از هرگونه کمک بینالمللی برای توقف تجاوزات صهیونیستی تأکید کرد: این کمکها نباید مشروط به هیچ شرطی باشد؛ زیرا لبنان به تمام مفاد قطعنامهی ۱۷۰۱ پایبند بوده و آن را اجرا کرده است، بلکه حتی فراتر از آن اقداماتی را انجام داده که دشمن صهیونیستی از طریق آمریکا مطالبه کرده بود. بنابراین، هرگونه کمک باید در وهلهی نخست از دشمن صهیونیستی بخواهد که تعهدات خود را بر اساس توافقنامه اجرا کند، از جمله؛ عقبنشینی کامل از اراضی لبنان که قبل از تجاوز اشغال کرده بود و نیز مناطقی که بعد از جنگ اخیر اشغال کرده است، آزادسازی تمامی اسیران لبنانی، و توقف تجاوزات هوایی، دریایی و زمینی به حاکمیت لبنان.
تجمع علما ادامه داد: پس از اجرای این تعهدات، میتوان دربارهی هر موضوع دیگری گفتوگو کرد؛ حتی بحث سلاح مقاومت را میتوان در گفتوگویی داخلی و ملی مطرح کرد، در چارچوب تدوین یک استراتژی دفاع ملی که سلاح مقاومت بخشی از آن به شمار آید.
در بخش دیگری از بیانیه آمده است: دیروز شاهد بودیم که در مناطق مختلف لبنان، راهپیماییهایی با شعارهایی تحریکآمیز در حمایت از احمد الشرع (الجولانی) برگزار شد؛ اگر دخالت بهموقع و قابل تقدیر ارتش لبنان مانع از درگیری میان شهروندان نمیشد، این شعارها میتوانست کشور را به آستانهی یک فاجعه بکشاند.
تجمع علمای مسلمان تأکید کرد: ما از پناهندگان سوری میخواهیم که به وطن میزبان خود احترام بگذارند، چرا که آنان میهمانان لبنان هستند. باید از هرگونه رفتار یا شعار تحریکآمیز پرهیز کنند تا وضعیت به سمت فتنهی داخلی نرود؛ فتنهای که هیچکس آن را نمیخواهد و جز دشمن صهیونیستی، هیچ سودی برای هیچکس ندارد. لبنان باید انرژی خود را صرف مقابله با دشمن اشغالگر کند، نه اختلافات داخلی.
در ادامه بیانیه آمده است: تجمع علمای مسلمان حملات گسترده دشمن صهیونیستی را که از نیمهشب گذشته آغاز شد، بهشدت محکوم میکند؛ حملاتی هوایی که چندین بار مناطقی از جبل صافی در ارتفاعات اقلیم التفاح را هدف قرار داد. همچنین نفوذ نیروهای دشمن به اطراف منطقهی الراهب در جهت تلة شواط، در نزدیکی روستای عیتا الشعب، و نیز نفوذ دیگر نیروهای صهیونیستی به مرکز روستای العدیسة و منفجر ساختن یک خانه نزدیک میدان شهرداری را محکوم مینماید.
این تجمع همچنین اظهار داشت: ما گفتمان فتنهانگیز مدعیان حاکمیت را که به جای اعتراض به تجاوزات مکرر صهیونیستی به جنوب لبنان، بقاع و ضاحیهی جنوبی، به حمله به مقاومت و سلاح آن میپردازند، محکوم میکنیم. این گفتمان، در حقیقت خائنانه و همسو با دشمن صهیونیستی است و باید جلوی آن گرفته شود.
در پایان، تجمع علمای مسلمان با تقدیر از «سرایا القدس» به خاطر مقاومت قهرمانانهشان در کرانهی باختری گفت: ما از مقاومت شجاعانهی آنها در برابر یورشهای ارتش صهیونیستی، بهویژه عملیات موفق یگان رزمی در منطقهی السیلة الحارثیة که با منفجر کردن بمب در مسیر کاروان نظامی دشمن منجر به وارد آمدن خسارت مستقیم به یکی از خودروهای نظامی شد، تقدیر میکنیم و خواهان تشدید نبردها تا زمان خروج کامل ارتش صهیونیستی از سراسر کرانهی باختری هستیم.
