به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست علمی «غدیر، محور وحدت اسلامی» با همکاری انجمن علمی امامت حوزه و مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در تاریخ دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴ در قم برگزار شد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر حمید شهریاری دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، و حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر محمدتقی سبحانی رئیس انجمن امامت حوزه و مرکز الحضارة لبنان، به تبیین نظریه «محوریت غدیر برای وحدت» و ارائه راهکارهای عملیاتی آن پرداختند.

به گزارش خبرنگار ابنا، دکتر علیزاده نجار دبیر علمی جلسه، در ابتدای این نشست با تأکید بر متواتر بودن واقعه غدیر نزد شیعه و سنی، بیان کرد که حتی بزرگان اهل سنت همچون ذهبی، طبری و ابن کثیر بر اصل این واقعه تأکید کرده و تصریح دارند که جای شک و شبهه در آن نیست. وی خاطرنشان کرد که حتی در دلالت حدیث، دیدگاه‌های مشابهی بین علمای فریقین وجود دارد، از جمله تبریک خلیفه دوم به امیرالمؤمنین(ع) که غزالی در کتاب سِرِّ الْعَالَمِین آن را گزارش کرده است.

غدیر؛ نمایش واقعی ولایت برای وحدت

دکتر شهریاری در تبیین نظریه وحدت بر محور غدیر، ولایت امیرالمؤمنین(ع) را همان «اعتصام به حبل الله» دانست و تفرقه را نتیجه عدم توجه امت به توصیه‌های پیامبر(ص) عنوان کرد. وی با اشاره به تدبیر امیرالمؤمنین(ع) در حفظ انسجام داخلی در ۲۵ سال سکوت، بر ضرورت حفظ انسجام ملی تأکید کرد و غدیر را یک نقطه اشتراک مشترک خواند: غدیر نه فقط یک حدیث، بلکه «یک نمایش» است که پیامبر اکرم(ص) خود نقش اول آن را ایفا کردند و هیچ مسلمانی اصل وقوع آن را انکار نمی‌کند.

پرهیز از اقدامات منجر به تفرقه و شیعه‌سازی

دبیر کل مجمع تقریب خطوط قرمز وحدت را تبیین کرد و گفت: نبود جنگ، نبود نزاع خیابانی، نبود درگیری شخصی و نبود برخورد زبانی و توهین به مقدسات طرف مقابل، همگی از نظر شرعی حرام است و هر رفتاری که منجر به یکی از این چهار مورد شود، گناه‌آلود است. وی تأکید کرد که هدف‌گذاری ما در گفتمان برون‌مذهبی، «شیعه‌سازی» نباید باشد، زیرا این شعار بزرگ دشمن است و رفتاری که شائبه شیعه‌سازی داشته باشد، «بازی در زمین دشمن» تلقی می‌شود. وی دشمن اصلی را آمریکا و اسرائیل خواند و از فرصت‌سوزی در تعاملات جهان اسلام بر حذر داشت.

لایه‌بندی پیام غدیر و منطق گفتگوی اسلامی

دکتر سبحانی نیز غدیر را یک «ظرفیت بزرگ» توصیف کرد که تاکنون جامعه اسلامی از آن بهره نبرده است. وی با اشاره به ضروری بودن اختلاف در جهان بشری، بر لزوم تمسک به محورهای مشترک تأکید کرد. وی غدیر را یک اجتماع استثنایی دانست که در حساس‌ترین شرایط تاریخی و با دغدغه آینده امت اسلامی شکل گرفته است و خود امیرالمؤمنین(ع) در حداقل ده مورد هنگام چالش‌ها، از جمله در واقعه رَحْبَه و شورای شش نفره، آن را مطرح کردند.

وی پنج راهبرد اصلی برای عملیاتی کردن این گفتمان ارائه داد:

فرهنگ‌سازی تقریبی و وحدتی در درون جامعه شیعی و غیرشیعی.

در درون جامعه شیعی و غیرشیعی. مستندسازی غدیر بر محور مدارک و منابع مشترک، به گونه‌ای که هیچ مسلمانی در باب این مشترکات تردید نکند.

بر محور مدارک و منابع مشترک، به گونه‌ای که هیچ مسلمانی در باب این مشترکات تردید نکند. لایه‌بندی پیام‌های غدیر (انسانی، دینی، اسلامی) تا برای هر فرد و هر لایه‌ای از جهان اسلام سخنی داشته باشد.

(انسانی، دینی، اسلامی) تا برای هر فرد و هر لایه‌ای از جهان اسلام سخنی داشته باشد. طراحی منطق گفتگوی اسلامی-اسلامی ؛ گفتگویی جدی، معقول و اخلاقی که هدف آن نه جدال، بلکه تفاهم باشد.

؛ گفتگویی جدی، معقول و اخلاقی که هدف آن نه جدال، بلکه تفاهم باشد. اتخاذ نگاه متعادل و فرایندگرا در تعاملات، و پرهیز از تسامح و سکوت که موجب اتهام به «تقیّه» می‌شود.

در پایان نشست، دکتر شهریاری با ابراز خرسندی از استمرار این جلسات، اظهار امیدواری کرد که این نوع گفتگوها در حوزه علمیه قم تداوم یابد، زیرا «اگر تفاهم و فهم عمیق از طرفین ایجاد شود، دشمن به سادگی نمی‌تواند بینمان نفوذ کند.»

