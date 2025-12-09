به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانه هزار و پانصدمین سال ولادت پیامبر اعظم(ص) و سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا(س)، «چهارمین همایش بزرگ سادات» روز پنج‌شنبه ۲۰ آذرماه در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار خواهد شد.

محمد ناظمی اردکانی، رئیس ستاد برگزاری این همایش، در نشست خبری روز سه‌شنبه ضمن ارائه جزئیات کامل برنامه‌ها، اهداف و ترکیب مهمانان، تأکید کرد: این همایش امسال با گستره‌ای وسیع‌تر و حضور چهره‌های برجسته داخلی و بین‌المللی برگزار می‌شود و تمرکز آن بر معرفی و الگوسازی از برگزیدگان سادات در حوزه‌های علمی، فرهنگی، دینی، اجتماعی و مبارزاتی است.

ناظمی اردکانی افزود: همایش همچون دوره‌های گذشته با آیین افتتاحیه و سخنرانی ویژه آغاز خواهد شد. به گفته وی، حضور آیت‌الله اراکی برای این مراسم پیش‌بینی شده است؛ هرچند ایشان دچار کسالتی مختصر شده‌اند، اما امید می‌رود که در برنامه حاضر باشند.

وی افزود: در میز نخست همایش، چند چهره برجسته از نهادهای بین‌المللی و مجموعه‌های اصلی فعال در حوزه تقریب، فرهنگ و وحدت اسلامی حضور می‌یابند، از جمله:

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حمید شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

دکتر محمدمهدی ایمانی‌پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

آیت‌الله اختری، رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)

ماموستا کریمی، مشاور سابق اهل‌سنت رئیس‌جمهور.

رئیس ستاد برگزاری ادامه داد: مدیریت این میز بر عهده حجت‌الاسلام والمسلمین تقوی است و حجت‌الاسلام والمسلمین تاج‌الدینی نیز مدیریت اجرایی میز را بر عهده دارد.

به گفته ناظمی اردکانی، این بخش از همایش بر اقدامات و ظرفیت‌های بین‌المللی سادات تمرکز دارد و تشریح می‌کند که چگونه نهادهای مختلف جهان اسلام از ظرفیت تاریخی و اجتماعی این طایفه بهره‌مند شده‌اند.

وی بیان کرد: در میز دوم همایش که عنوان «بین‌الملل» را دارد و هر سال برگزار می‌شود، نمایندگانی از چهار کشور تایلند، پاکستان، عراق و بنگلادش حاضر خواهند شد و درباره نقش سادات در گسترش فرهنگ دینی، اجتماعی و مبارزاتی در کشورهای خود سخن خواهند گفت.

ناظمی اردکانی این بخش را یکی از مهم‌ترین ارکان همایش دانست؛ چراکه نشان می‌دهد جایگاه سادات محدود به ایران نیست و در سراسر جهان اسلام، این جریان نقشی تاریخی و اثرگذار دارد.

رئیس ستاد همایش اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی این برنامه، تجلیل از چهره‌های برجسته سادات در حوزه‌های دینی، علمی، فرهنگی و جهادی است؛ اقدامی که به گفته او، نه فقط احترام به بزرگان بلکه یک نوع «الگوسازی عملی» برای جامعه ایران و جهان محسوب می‌شود.

وی یادآور شد: در دوره‌های گذشته تعداد تجلیل‌شوندگان متفاوت بوده و گاهی از یک نفر و گاهی تا چهار نفر تقدیر شده است. سال گذشته، این همایش از چهار چهره شاخص تجلیل کرد:

حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی

آیت‌الله العظمی سیستانی

سید بدرالدین حوثی، رهبر انصارالله یمن

شهید سید حسن نصرالله

در دوره چهارم، دو شخصیت برجسته به‌صورت ویژه مورد تقدیر قرار می‌گیرند:

سید محمدحسین طباطبایی؛ مفسر برجسته قرآن و فیلسوف شناخته‌شده جهانی که آثار او در حوزه روش رئالیسم شهرت بین‌المللی یافته و نام او اخیراً در یونسکو ثبت شده است.

آیت‌الله سید موسی شبیری زنجانی؛ مرجع تقلیدی با پیروان فراوان که نقش مهمی در عرصه دینی ایران و جهان دارد.

ناظمی اردکانی بیان کرد: در این همایش از ۱۸ چهره دیگر نیز تجلیل خواهد شد؛ عدد ۱۸ با اشاره به سن مبارک حضرت زهرا(س) انتخاب شده است.

اولین تجلیل، مرتبط با روز زن و روز مادر، به سیده رخساره عسگری اختصاص یافته است؛ بانویی که چهار نفر از نزدیکانش—مادر شهید، همسر شهید، داماد شهید و برادر شهید—در مقاطع مختلف از دفاع مقدس تا دفاع از حرم و جنگ ۱۲ روزه به شهادت رسیده‌اند. به گفته ناظمی، این بانوی فداکار نمونه‌ای کامل از مادران شهیدپرور سادات است.

از چند چهره برجسته حوزه مقاومت و هسته‌ای نیز تقدیر می‌شود. از جمله:

شهید سید عباس موسوی، دومین دبیرکل حزب‌الله لبنان

سید حسین بدرالدین حوثی، نخستین دبیرکل انصارالله یمن

ناظمی اردکانی با اشاره به نقش حیاتی سادات در پیشبرد برنامه هسته‌ای ایران گفت: بررسی‌های ما نشان داد که بسیاری از دانشمندان هسته‌ای کشور که در جنگ ۱۲ روزه به شهادت رسیدند از سادات بوده‌اند و این موضوع برای ما شگفت‌انگیز بود.

اسامی این دانشمندان شامل:

شهید سید امیرحسین فقهی

شهید سید مصطفی ساداتی

شهید سید اصغر هاشمی‌تبار

شهید سید محمدرضا صدیقی صابر

شهید سید ایثار طباطبایی که نخبه صنعت هسته‌ای و فارغ‌التحصیل شریف که پروژه او حتی برای نزدیک‌ترین افراد خانواده مخفی بوده است. برخی از این دانشمندان همراه با خانواده‌هایشان به شهادت رسیده‌اند. از جمله در مورد شهید صدیقی صابر، که فرزندش در قم و دیگر اعضای خانواده در شمال کشور به شهادت رسیدند.

ناظمی اردکانی افزود: امسال از چند شخصیت برجسته دیگر نیز تقدیر می‌شود، از جمله:

یکی از فرماندهان بزرگ کشور که بنا به ملاحظاتی نام او اعلام نشده است.

دکتر سیدرضا سیدجوادین؛ استاد برجسته مدیریت اسلامی و نویسنده ده‌ها کتاب و صدها مقاله

دکتر سید محمدحسین طباطبایی؛ نخبه قرآنی که در پنج‌سالگی حافظ قرآن شد

دکتر سیده خمسا اسبقیان؛ دانشمند زن ایرانی با موفقیت‌های علمی، اجتماعی و ورزشی در سطوح ملی و جهانی

دکتر بی‌بی فاطمه حقیرالسادات؛ چهره علمی و اجتماعی شناخته‌شده

سید مهدی رحمتی؛ قهرمان ورزشی و چهره اخلاق‌مدار

دو عالم اهل‌سنت و امام‌جمعه

سید محمدمهدی حسینی شریف؛ نخبه نانو و دارنده مدال طلای جهانی

وی شعار «چهارمین همایش بزرگ سادات» را "سادات پرچمدار مبارزه با رژیم صهیونیستی و تاریخ‌ساز آینده" عنوان کرد و اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، پرچم مبارزه با صهیونیسم ابتدا توسط امام خمینی(ره) برافراشته شد، سپس در اختیار مقام معظم رهبری، که خود از سادات هستند، قرار گرفت و پس از آن نیز در دست چهره‌هایی چون شهید سید حسن نصرالله، سید بدرالدین حوثی و آیت‌الله سیستانی ادامه یافت.

رئیس ستاد همایش ادامه داد: سادات در کشورهای پاکستان، هند، اندونزی، آفریقا و آمریکای جنوبی نیز نقش مهمی در مبارزه با استعمار و صهیونیسم ایفا کرده‌اند.

ناظمی اردکانی اعلام کرد: طبق آمارهای غیررسمی، جمعیت جهانی سادات بین ۱۲۰ تا ۳۰۰ میلیون نفر برآورد می‌شود. تنها در اندونزی بیش از ۲۰ میلیون نفر سادات زندگی می‌کنند. همچنین انجمن‌های سادات در اروپا نیز چند هزار عضو دارند.

وی گفت: یکی از برنامه‌های مهم همایش، رونمایی از کتاب «غزه» است، کتابی حجیم که شامل تمامی آثار منتشر شده درباره غزه به زبان‌های مختلف از جمله فارسی، عربی، انگلیسی و روسی است.

ناظمی اردکانی در این باره گفت: کمتر کسی می‌دانست که مدفن حضرت هاشم(ع) در غزه قرار دارد و این موضوع اهمیت تاریخی این شهر را برای همه سادات جهان دوچندان می‌کند.

وی بیان کرد: این همایش زیر نظر شورای راهبردی برگزار می‌شود که اعضای آن شامل نهادهای حقوقی و شخصیت‌های حقیقی سادات ازجمله مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، سازمان اوقاف، جامعةالمصطفی و آستان قدس رضوی است.

ناظمی اردکانی در پایان سخنان خود با تأکید بر نقش مهم رسانه‌ها گفت: رسانه‌ها می‌توانند نام و جایگاه سادات برگزیده را زنده نگه دارند و با معرفی الگوهای موفق و تأثیرگذار، نسل جدید را با مسیر این بزرگان آشنا کنند. بزرگان هرگز فراموش نمی‌شوند و رسالت رسانه‌هاست که نام آنان را در حافظه جامعه ثبت کنند.

