۹۰ زندانی بحرینی دست به اعتصاب غذا زدند

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بیبیسی نوشت: بیش از ۹۰ زندانی در زندان «جو» بحرین، در اعتراض به شرایط بازداشت و برای دستیابی به آزادی، دست به اعتصاب غذا زدهاند.
این اعتصاب غذا در ساختمانهای شماره ۲ و ۱۲ زندان جو بحرین در جریان است و شامل زندانیانی میشود که خود را زندانی سیاسی یا زندانی عقیده معرفی میکنند. این اعتصاب غذا که از ششم اکتبر آغاز شده، با نادیده گرفتن درخواستهای زندانیان از سوی مدیریت زندان، ابتدا با خودداری از دریافت وعده صبحانه و سپس ناهار آغاز شد و سرانجام در ۱۴ اکتبر به اعتصاب غذا بهطور کامل تبدیل شد.
این منبع همچنین اشاره کرد که وضعیت جسمانی زندانیان در حال وخیم شدن است و روزانه آمبولانسها برای انتقال کسانی که حالشان بد شده یا به بیمارستان نیاز دارند، به محل میآیند، در حالی که مدیریت زندان همچنان به وضعیت آنها توجهی نکرده است.
بیبیسی خاطرنشان کرد که این نخستین بار نیست که زندان جو شاهد اعتصاب غذا است و پیشتر نیز زندانیان به دلایل مختلف، از جمله بهبود شرایط بازداشت یا درخواست آزادی بدون قید و شرط، دست به اعتصاب زده بودند.
این اعتصاب غذا نمایانگر اعتراض مستمر زندانیان سیاسی بحرین به وضعیت بازداشت و فشارهای اعمالشده بر آنهاست و جامعه بینالمللی را به توجه جدی به حقوق بشر در این کشور فراخوانده است.
