بیش از ۴۰ مسجد استرالیا در پویش اهدای خون شرکت کردند + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جمعیت پزشکی اسلامی استرالیا (AIMA) کارزار ملی سالانه اهدای خون را در مساجد و مراکز اسلامی سراسر این کشور برگزار کرد و نمازگزاران در شهرهای مختلف از جمله «سیدنی» (Sydney) در نیو ساوت ولز، «ملبورن» (Melbourne) در ایالت ویکتوریا، «بَثورست» (Bathurst)، «کویینزلند» (Queensland)، «سان‌شاین‌کوست» (Sunshine Coast)، «سنترال‌کوست» (Central Coast)، «تاونزویل» (Townsville)، «کِرنز» (Cairns) و «ماکای» (Mackay) با حضور در برنامه پس از نماز جمعه در این اقدام مشارکت کردند. نمایندگان برنامه «خون حیاتی» وابسته به نهادهای رسمی سلامت استرالیا نیز همراه با داوطلبان جمعیت پزشکی اسلامی استرالیا AIMA در محل‌های مختلف به راهنمایی و پاسخگویی به پرسش‌های اهداکنندگان پرداختند.

در جریان اجرای این کارزار، ده‌ها مسجد شاهد حضور گسترده علاقه‌مندان به اهدای خون بودند؛ حضوری که با وجود شرایط متغیر آب‌وهوایی از آفتاب داغ غرب استرالیا تا باران جنوبی و گرمای ساحل شرقی ادامه داشت. در برخی محل‌ها، نمایندگان زن «خون حیاتی» به نشانه احترام، حجاب سر داشتند. در مسجد «کارلتون» در شهر ملبورن، دکتر محمد عوض، رئیس AIMA در ویکتوریا، با یادآوری این‌که «یک نفر از هر سه استرالیایی در طول زندگی خود به خون نیاز پیدا می‌کند»، نمازگزاران را به مشارکت گسترده فراخواند.

این کارزار همچنین شاهد حضور اهداکنندگانِی بود که تجریه اولشان بود؛ از جمله جوان ۱۸ ساله‌ای به‌نام «عابد» از شهر سان‌شاین‌کوست که نخستین اهدای خون خود را ثبت کرد و گفت «تا زمانی که مردم به خون نیاز دارند، اهدای خون کار درستی است». در «سیدنی»، یکی از سخنرانان مرکز «خانه اسلامی استرالیا» توضیح داد که میزان خون برداشت‌شده اندک است و به سرعت جایگزین می‌شود، و با این اقدام بیماران قلبی، کلیوی و مبتلایان به سرطان یاری می‌شوند. در کویینزلند نیز امام مسجد «کورابی» در خطبه نماز جمعه یادآوری کرد که «یک اهدای خون می‌تواند جان سه انسان را نجات دهد» و آیه «وَمَنْ أَحْیاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا» را تلاوت کرد.

دکتر «شریف»، مسئول این کارزار، با قدردانی از داوطلبان و هماهنگ‌کنندگان، بر همبستگی گسترده جامعه اسلامی استرالیا تأکید کرد. این طرح که در سال ۲۰۱۹ با مشارکت تنها یک مسجد آغاز شده بود، اکنون به برنامه‌ای فراگیر در سطح کشور تبدیل شده است. در سال ۲۰۲۴، ۲۴۱ اهداکننده جدید در مجموع ۸۲۰ اهدای خون ثبت کردند و نقش مهمی در تأمین ذخایر ایمن خون برای بیماران ایفا نمودند. جمعیت پزشکی اسلامی استرالیا برای این فعالیت‌ها، تقدیر رسمی از سوی سازمان «خون حیاتی» دریافت کرد.

...........

پایان پیام