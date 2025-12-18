به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پلیس ایالت ویکتوریا در استرالیا تحقیقات خود را درباره دیوارنویسی نژادپرستانه و اسلامستیزانه در یک مدرسه اسلامی در غرب شهر ملبورن آغاز کرده است؛ حادثهای که در ادامه سلسله رخدادهای اخیر اسلامهراسانه در این منطقه رخ داده است.
بر اساس اعلام پلیس، شعارهای توهینآمیز و ضداسلامی شامگاه چهارشنبه روی حصار «کالج اسلامی ملبورن» در منطقه «تارنیِت» (Tarneit)، از حومههای غربی شهر ملبورن، نوشته شده است. پلیس تاکنون فردی را در ارتباط با این اقدام بازداشت نکرده است.
مقامهای امنیتی همچنین در حال بررسی ارتباط احتمالی این دیوارنویسی با دو تماس تلفنی توهینآمیز هستند که اوایل هفته جاری با مسجد وابسته به این مدرسه انجام شده بود. این تماسها روز دوشنبه گزارش شده و بخشی از همان پرونده در دست بررسی اعلام شده است.
شورای اسلامی ایالت ویکتوریا با محکوم کردن این اقدام، آن را نمونهای دیگر از «نژادپرستی ضد مسلمانان» دانست که نهادهای آموزشی اسلامی را هدف قرار میدهد. این شورا از دولت و نهادهای مسئول خواست عاملان اینگونه اقدامات را شناسایی و با آنها برخورد کنند.
این حادثه در حالی رخ داده که دو هفته پیش نیز مسجد «ویرجین مری» در منطقه «هاپرز کراسینگ» (Hoppers Crossing) در غرب ملبورن، هدف دیوارنویسی ضداسلامی قرار گرفته بود. رئیس شورای اسلامی ویکتوریا تأکید کرد که این حوادث بیانگر الگویی نگرانکننده از افزایش تهدیدها، تخریبها و آزار مسلمانان در جامعه استرالیاست.
