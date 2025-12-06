به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسجد بزرگ «ورجین مری/مریم مقدس» در منطقه هاپرز کراسینگِ ملبورن، پس از آنکه با شعارهای اسلام‌ستیزانه مورد تخریب قرار گرفت، اعلام کرد یک نشست عمومی برای گفت‌وگو با ساکنان و بررسی ابعاد این حمله برگزار می‌کند. این حادثه موجی از واکنش‌ها و محکومیت‌ها را در میان نمایندگان پارلمان ایالتی و نهادهای اسلامی به همراه داشت.

این مسجد که حدود هفت‌هزار نمازگزار دارد، صبح جمعه با عبارتی موهن هدف حمله قرار گرفت؛ عبارتی که آشکارا با هدف تحقیر باورهای اسلامی نوشته شده بود. مسئولان مسجد اعلام کردند که این اقدام احساسات جامعه مسلمانِ پرجمعیت منطقه را به‌شدت جریحه‌دار کرده است.

دکتر سید شریف‌الدین، دبیر هیئت اسلامی استرالیا، گفت که صدها نفر قرار است در نشست شب شنبه شرکت کنند. او افزود مسجد ویدئوی کامل حمله فرد مهاجم را در اختیار دارد و ضمن ابراز نگرانی از افزایش وقایع نژادپرستانه، از پلیس خواست این پرونده را با جدیت پیگیری کند.

نماینده ویژه مقابله با اسلام‌هراسی استرالیا اعلام کرده است که طی ماه‌های گذشته حمله به مساجد، تهدید علیه زنان مسلمان و حتی کارگذاری بسته‌های مشکوک در برابر اماکن اسلامی افزایش یافته است.

نهادهای رسمی و سیاسی در ایالت ویکتوریا نیز این اقدام را محکوم کردند. وزیر امور چندفرهنگی ایالت، این تخریب را «شرم‌آور» خواند و تأکید کرد مسلمانان بخش جدایی‌ناپذیر جامعه هستند. شورای اسلامی ویکتوریا نیز با محکوم‌کردن حمله اعلام کرد که جامعه مسلمان «هرگز تسلیم چنین اقدامات بزدلانه‌ای نخواهد شد» و از دولت خواست امنیت اماکن مذهبی را تقویت کند.

...........

پایان پیام