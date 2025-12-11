به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ چهارمین همایش بزرگ سادات صبح امروز (پنجشنبه ۲۰ آذرماه) با حضور جمعی از علما، نخبگان، اساتید حوزه و دانشگاه، مسئولان و شخصیتهای برجسته جهان اسلام در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد.
محمد ناظمی اردکانی رئیس ستاد برگزاری همایش، طی سخنانی در این همایش با بیان اینکه سادات هویت خود را از پیامبر اکرم(ص)، حضرت زهرا(س) و امیرالمؤمنین علی(ع) میگیرند، گفت: این پیوند معنوی شجره طیبه سادات را در طول تاریخ گسترانیده و آنان را به عنوان جریان هدایتگر امت اسلامی در مسیر عدالت، معنویت و مقاومت قرار داده است. سوره مبارکه کوثر، تفسیر روشنی از این مسیر حیاتبخش است.
وی با اشاره به اینکه جمعیت سادات در نقاط مختلف جهان بیش از ۳۰۰ میلیون نفر برآورد میشود، افزود: سادات بزرگترین سرمایه اجتماعی سازمانیافته امت اسلامی هستند و حضور پربرکت آنان همواره مایه عزت، سربلندی و هدایت ملتها بوده است. نگاهی گذرا به نقشآفرینی سادات در ایران، سوریه، لبنان، یمن، عراق، پاکستان، هند و اندونزی، تأییدی بر این حقیقت است.
ناظمی اردکانی در ادامه، حضور سادات در خط مقدم مقاومت را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: امروز پرچمداران مبارزه با استکبار و رژیم صهیونیستی، از سلاله رسول خدا(ص) هستند؛ از جمله مقام معظم رهبری حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای، آیتالله العظمی سید علی سیستانی، شهید سید حسن نصرالله، سید عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر انصارالله یمن و بسیاری دیگر.
وی افزود: در طول تاریخ، بهویژه دو قرن اخیر، از شمال آفریقا تا غرب آسیا، بخش قابل توجهی از قیامهای استقلالطلبانه و ضد استعماری توسط سادات رهبری شده است. قدرتهای سلطهگر هرچه تلاش کردند این شجره طیبه را از مسیر خود بردارند، اما سادات هر بار ریشهدارتر، مؤثرتر و گستردهتر شدند.
رئیس ستاد همایش گفت: یکی از برکات انقلاب اسلامی، فراهم شدن زمینه رشد و بالندگی سادات و احیای نقش تمدنی آنان بود. امروز تحقق تمدن نوین اسلامی نیازمند چهار عامل است: امت واحده اسلامی، پیوند با قرآن، پیروی از سیره علوی و استمرار جریان مقاومت. شجره طیبه سادات در همه این عرصهها پیشتاز و تاریخساز بوده و هست.
ناظمی اردکانی با اشاره به مضیقههای مالی برای دعوت از همه شخصیتهای فرهیخته سادات در کشورهای مختلف خاطرنشان کرد: اگرچه امکان حضور همه بزرگان سادات از اقصی نقاط جهان فراهم نشد، اما امروز مفتخریم که از جمعی از شخصیتهای برجستهای که هر یک الگویی برای نسل جوان هستند، تجلیل به عمل میآید.
وی در پایان از تلاشهای شبانهروزی برگزارکنندگان این رویداد قدردانی کرد و افزود: از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، مجمع جهانی اهلبیت(ع)، سازمان جامعهالمصطفی العالمیه، حوزه علمیه تهران و سازمان بسیج مستضعفین تشکر میکنیم. امید است این همایش بتواند گوشهای از ظرفیت عظیم سادات را برای امت اسلامی آشکار سازد.
