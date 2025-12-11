به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سیدرضا تقوی، رئیس سابق شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، در چهارمین همایش بزرگ سادات که صبح امروز در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد، با اشاره به نقش بنیادین امر به معروف و نهی از منکر در حیات امت اسلامی اظهار داشت: این آموزه الهی، ضامن پویایی فرهنگی جامعه و رمز حیاتی امت زنده است؛ زیرا قرآن پیام آسمانی خداوند و اولیای الهی مفسران حقیقی و روشنگران آن بوده‌اند.

وی با بیان اینکه اهل‌بیت(ع) در طول تاریخ، مجملات دین را تبیین و حقایق نهفته در متشابهات را برای انسان‌ها آشکار کرده‌اند، افزود: سخن و سیره آنان ادامه خط انبیا و چراغ راه اهل معرفت است؛ راهی که انسان را از تیرگی‌ها می‌رهاند و سرچشمه عشق الهی را در زندگی انسان جاری می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین تقوی با اشاره به پیوند تاریخی ولایت و مهدویت با هدایت امت اسلامی بیان کرد: شهدا با ایمان، عشق و معرفت، مرزهای اخلاقی و اعتقادی این کشور را حراست کردند و این جریان هدایت همچنان از سرچشمه جوشان ولایت ادامه دارد و خیر کثیر را در جامعه منتشر می‌کند.

رئیس سابق شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه با تأکید بر اینکه جریان سادات ریشه در انقلاب اسلامی دارد، تصریح کرد: سیادت پیام‌آور سعادت است، و انقلاب اسلامی با رهبری‌ای که منشأ آن خانه فاطمه زهرا(س) است، چهره معاصر این شجره طیبه به شمار می‌رود؛ شجره‌ای که ریشه‌ای صادق، پایدار و حافظ ارزش‌های الهی دارد.

وی افزود: بنیاد سادات به دنبال حرکتی بزرگ و مبتنی بر کوثر نبوت، همسر ولایت و مادر امامت است. سادات ثمره این شجره‌اند و باید حرمت و منزلت خود را پاس بدارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین تقوی محبت به اهل‌بیت(ع) را بخشی جدایی‌ناپذیر از کمال دین دانست و گفت: دوست‌داشتن ذریه پیامبر(ص) از سفارش‌های مؤکد قرآن و سنت است. امید داریم به برکت دعای فاطمی، انقلاب اسلامی به مقصد نهایی برسد، فلسطین آزاد شود و صدای اذان دوباره از گنبدهای مسجدالاقصی طنین‌انداز شود.

وی با اشاره به نعمت بزرگ جمهوری اسلامی افزود: در تاریخ اسلام کمتر دوره‌ای بوده که چنین فرصت و ظرفیت عظیمی در اختیار محبان اهل‌بیت(ع) قرار گیرد. این نعمت را باید شناخت و قدردانی کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین تقوی همچنین ضمن تقدیر از فعالیت‌های بنیاد سادات و برگزارکنندگان همایش، اظهار داشت: امیدواریم تلاش‌ها و رویش‌های این مجموعه در دنیای امروز نشانه‌ای از مسیر نجات بشریت باشد.

وی در ادامه از زحمات حجت‌الاسلام والمسلمین اختری در دوران مأموریت در سوریه و لبنان، و نیز خدمات مرحوم آیت‌الله تسخیری و دیگر فعالان گفتمان تقریب تقدیر کرد و گفت: حضور اندیشمندان اهل سنت محب اهل‌بیت(ع)، به‌ویژه علما و شخصیت‌های کردستان، نشان‌دهنده عمق پیوندهای ایمانی و وحدت حقیقی در میان ملت‌های مسلمان است.

