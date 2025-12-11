حمایت مقام هندی از ساخت یک مسجد در یادبود مسجد تاریخی بابری

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «کاشالندرا کومار»، نماینده حزب «جانتا دال (یونایتد) / JD-U» از حوزه «نالاندا» (Nalanda) در ایالت بیهار هند، با دفاع صریح از اقدام «همایون کبیر» ـ نماینده تعلیقشده مجلس ایالتی بنگال ـ اعلام کرد که مسلمانان حق دارند مسجدی مشابه «بابری مسجد» تخریبشده بسازند.
میشود با قطعیت گفت در تقویم ۷۸سالۀ استقلال هند، تخریب مسجد تاریخی بابری در سال ۱۹۹۲ توسط هندوها که منجر به کشته شدن بیش از دوهزار نفر گردید و متعاقبا ساخت یک معبد اختصاصی یکی از پربحثترین رویدادهاست؛ روزی که گروههای هندو از آن بهعنوان «روز شجاعت» یاد میکنند و برای مسلمانان هند، موسوم به «یومالغَم یا روز سیاه» است.
کاشالندرا کومار در گفتوگو با خبرنگاران در نالاندا، تأکید کرد که قانون اساسی هند حقوق برابر مذهبی برای همگان تضمین کرده و هیچکس حق اعتراض به این ساختوساز را ندارد. او با اشاره به اصل ۲۵ قانون اساسی گفت: «اگر این مسجد مطابق احساسات مسلمانان است، هیچکس نباید مخالفت کند.»
در واکنش به انتقادهای حزب حاکم هند، که ساخت این مسجد را «تجلیل از بابری» توصیف کرده است، کومار اظهار داشت که درباره بابری شناختی ندارد و تنها به قانون اساسی پایبند است.
این سخنان در حالی بیان میشود که همایون کبیر، نماینده منطقه «بهارتپور» در «مرشدآباد» (Murshidabad) بنگال، در تاریخ ۶ دسامبر ـ سالگرد تخریب بابری مسجد در ۱۹۹۲ ـ سنگبنای ساخت مسجد را گذاشته بود؛اما نکته اینجاست تنها یک روز قبل دادگاه عالی کلکته نیز از توقف آن خودداری کرده بود.
منابع حزب JD-U این اظهارات را دیدگاه شخصی کومار دانستند، اما تحلیلگران سیاسی معتقدند این موضعگیری شکافهای درونی میان JD-U و متحد قدرتمندش BJP ائتلاف حاکم هند را در آستانه رقابتهای انتخاباتی تشدید میکند.
