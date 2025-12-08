به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پلیس ایالت اوتار پرادش هند روز یکشنبه یک پزشک مسلمان را به نام دکتر شیبا خان بهدلیل انتشار یک ویدئو مرتبط با سالگرد تخریب مسجد تاریخی بابری بازداشت کرد.
این اقدام همزمان با ششم دسامبر، سالروز تخریب مسجد بابری بهدست هندوها در سال ۱۹۹۲ صورت گرفت؛ روزی که گروههای هندو از آن بهعنوان «روز شجاعت» یاد میکنند و برای مسلمانان هند، موسوم به «یومالغَم یا روز سیاه» و نماد یکی از تلخترین حوادث تاریخی بهشمار میرود.
سیوسه سال پیش در چنین روزی گروهی از هندوهای افراطی معروف به «هندو کارسواکس» با حمله به مسجد بابری دست به تخریب آن زدند. این اقدام باعث شعلهور شدن خشونتهای جمعی در سراسر هند شد که به کشته شدن بیش از ۲ هزار نفر انجامید. اگرچه ۳۳ سال از تخریب این مسجد میگذرد، اما این حادثه به عنوان یکی از سیاهترین روزهای هند پس از استقلال شناخته میشود و در طول سالها تأثیرات زیادی بر سیاست این کشور بر جای گذاشته است.
پلیس اعلام کرد ویدئوی منتشرشده حاوی محتوای صوتی و تصویری مرتبط با پرونده مسجد بابری بوده و «میتوانست به اخلال در صلح عمومی» منجر شود.
علیه این پزشک مسلمان بهاستناد ماده ۱۹۶ قانون کیفری جدید هند (BNS ۲۰۲۳) با موضوع «ترویج دشمنی مذهبی» و ماده ۶۷ قانون فناوری اطلاعات تشکیل پرونده شد. مقامهای محلی از بررسی فنی ویدئو و افزایش تدابیر امنیتی برای جلوگیری از شایعهپراکنی خبر دادهاند؛ تاکنون هیچگونه ناآرامی گزارش نشده است.
گفتنی است در سال ۲۰۱۹، یک دادگاه متشکل از پنج قاضی به ریاست رنجان گوگوی تشکیل شد تا پرونده زمین مورد اختلاف را بررسی کند. در تاریخ ۹ نوامبر ۲۰۱۹، دادگاه یک حکم تاریخی صادر و راه را برای ساخت معبد رام به جای این مسجد هموار کرد. دادگاه عالی همچنین زمین دیگری را برای ساخت مسجد در اختیار مسلمانان قرار داد.
