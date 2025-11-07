به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان همکاری اسلامی در تازهترین گزارش سالانه خود درباره اسلامهراسی اعلام کرد اروپا در سال ۲۰۲۴ دومین منطقه دارای بیشترین موارد اسلامهراسی در جهان بوده است.
در این گزارش آمده است که بخش قابلتوجهی از اسلامهراسی در اروپا به شکل نفرتپراکنی آنلاین بروز میکند و شدت آن در مقایسه با سایر مناطق جهان بالاتر است. گزارش سازمان همکاری اسلامی تأکید کرده است: ماههای اوت و سپتامبر شاهد افزایش مداوم جلوههای اسلامهراسی، بهویژه در بریتانیا در پی تشدید مناقشات درباره سیاستهای مهاجرتی و در آلمان با گسترش تجمعات جریانهای راست افراطی علیه جوامع مسلمان بود.
بر اساس این گزارش، مسلمانان با جمعیتی حدود ۲۶ میلیون نفر دومین گروه دینی بزرگ در اتحادیه اروپا هستند. تازهترین آمار آژانس اتحادیه اروپا برای حقوق بنیادین نشان میدهد تقریبا نیمی از مسلمانان در این اتحادیه تبعیض نژادی را تجربه کردهاند، در حالیکه این رقم در سال ۲۰۱۶ حدود ۳۹ درصد بوده است.
این تبعیضها عمدتا در بازار کار و مسکن مشاهده شده و طبق دادههای این نهاد، پس از وقایع 7 اکتبر 2023، موارد اسلامهراسی در کشورهای اروپایی بهویژه اتریش، بلژیک و بلغارستان افزایش یافته است. تنها در اتریش بیش از ۱۵۰۰ مورد جرم ناشی از نفرت ضدمسلمان در سال ۲۰۲۳ ثبت شده که بالاترین رقم از سال ۲۰۱۵ تاکنون است.
در میان ۱۳ کشور عضو اتحادیه اروپا، نرخ تبعیض علیه مسلمانان در اتریش (۷۱ درصد)، آلمان (۶۸ درصد) و فنلاند (۶۳ درصد) بیش از سایر کشورها گزارش شده است.
در سطح جهانی، کارزارهای راست افراطی با ۲۵ درصد از کل موارد، بزرگترین عامل اسلامهراسی شناخته شدهاند و پس از آن نفرتپراکنی با حدود یکپنجم موارد در رتبه دوم قرار دارد. تبعیض، توهین و حملات فیزیکی نیز در مجموع بیش از یکچهارم کل رویدادها را تشکیل میدهند.
گزارش سازمان همکاری اسلامی فرانسه و آلمان را از اصلیترین کانونهای اسلامهراسی در اتحادیه اروپا دانسته و علت این وضعیت را رشد دوباره جریانهای راست افراطی و افزایش احساسات ضدمهاجرتی در کشورهایی مانند فرانسه، آلمان و سوئد عنوان کرده است.
با این حال، این سازمان تأکید کرده است که سازوکارهای قانونی موجود در اروپا برای مقابله با تبعیض، در حال تلاش برای کاهش نگرشها و سیاستهای اسلامستیزانه هستند.
