هشدار معاون سیاسی اجتماعی حوزه‌های علمیه درباره حاشیه‌های ماراتن کیش:

دشمنان به دنبال حیا زدایی از جامعه اسلامی هستند

۲۲ آذر ۱۴۰۴ - ۰۸:۵۱
معاون سیاسی اجتماعی حوزه‌های علمیه کشور، با انتقاد از حاشیه‌های ایجاد شده در جریان برگزاری ماراتن جزیره کیش، این رویداد را نمونه‌ای از تلاش دشمنان اسلام و انقلاب برای تغییر سبک زندگی و ارزش‌های جامعه ایرانی دانست و خواستار هوشیاری جوانان و مسئولان در برابر این توطئه‌ها شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد استوار میمدی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در فارس، با اشاره به اینکه برگزاری این برنامه بدون رعایت قوانین و ضوابط، زمینه‌ساز تخلف و هنجارشکنی شد، اظهار کرد: دشمنان اسلام و انقلاب سال‌هاست برای حیا زدایی و تغییر باورهای جامعه ایرانی برنامه‌ریزی می‌کنند و متأسفانه برخی جریان‌های داخلی نیز به دلیل منافع اقتصادی و سیاسی خود، در زمین دشمن بازی می‌کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین استوار میمدی با تأکید بر آموزه‌های اسلامی در خصوص گناه علنی افزود: وقتی گناه در عرصه عمومی رخ می‌دهد، علاوه بر شکستن حریم خدا، حریم جامعه اسلامی نیز خدشه‌دار می‌شود و این امر به قبح‌شکنی و عادی‌سازی گناه منجر خواهد شد.

معاون سیاسی اجتماعی حوزه‌های علمیه کشور با هشدار نسبت به تلاش نظام سلطه برای نفوذ در صفوف مؤمنین و تضعیف ایمان جوانان، خاطرنشان کرد: جوانان ایران بارها نشان داده‌اند که با اتکا به خداوند و عشق به اهل بیت، نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب کرده‌اند. اما لازم است همه در برابر این توطئه‌ها هوشیار باشند و مراتب امر به معروف و نهی از منکر را مطابق قانون و ضوابط انجام دهند.

وی در پایان از مسئولان کشور، از رئیس‌جمهور تا مجلس و قوه قضائیه و همچنین دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌ای خواست با جدیت در برابر این جریان‌ها بایستند و فلسفه و ثمرات عفاف و حجاب را برای جامعه تبیین کنند.

