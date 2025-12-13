سرکنسول کنسولگری رژیم صهیونیستی در نیویورک: ترکیه دشمن ماست و هیچ سرباز ترک وارد غزه نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «اوفیر آکونیس» سرکنسول کنسولگری رژیم صهیونیستی در نیویورک در گفت‌وگو با شبکه «کان» اسرائیل اعلام کرد که سیاست تل‌آویو اجازه ورود هیچ سرباز ترک به نوار غزه را نمی‌دهد.

وی در سخنان خود ترکیه را «دشمن اسرائیل» خواند و به اظهارات رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، اشاره کرد که اسرائیل را به رفتار مشابه هیتلر و ارتکاب جنایت نسل‌کشی در غزه متهم کرده بود. آکونیس همچنین مدعی شد که اردوغان «تروریسم را تشویق می‌کند».

سرکنسول کنسولگری رژیم صهیونیستی در نیویورک، در خصوص سوریه تأکید کرد که «ما خواهان توافق امنیتی با سوریه هستیم و باید بر این موضوع تمرکز کنیم».

وی همچنین به سخنان پیشین ایهود باراک، وزیر امنیت سابق اسرائیل، اشاره کرد که گفته بود «ما در دمشق حُمص خواهیم خورد»، اما افزود: «این موضوع نزدیک نیست و قطعاً در سال‌های آینده چنین اتفاقی نخواهد افتاد».

آکونیس در ادامه اظهار داشت که رژیم صهیونیستی از میانجی‌گران آمریکایی خواسته است منطقه میان دمشق و بلندی‌های جولان «غیرنظامی» شود و همچنین «کشتار برادران دروزی» که به گفته او دو ماه پیش رخ داده، متوقف گردد.

