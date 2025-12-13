انفجار بمب در یک مراسم عروسی در جنوب سوریه

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گزارشگر تلویزیون سوریه اعلام کرد شامگاه جمعه انفجار بمب در یک مراسم عروسی در روستای عابدین در غرب استان درعا در جنوب سوریه، تعدادی زخمی برجا گذاشت.

به گزارش تلویزیون سوریه، مدیریت بهداشت استان درعا از زخمی شدن ۱۹ نفر در این انفجار از جمله ۵ کودک خبر داد.

مجروحان برای درمان به بیمارستان دولتی درعا منتقل شدند و یک بمب منفجر نشده دیگر نیز در این مکان پیدا شد.

به گفته گزارشگر تلویزیون سوریه، پس از این انفجار، یک واحد گشتی اسرائیلی به داخل روستای عابدین پیشروی کرد.

