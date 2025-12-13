به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «ایلی کوهن» وزیر انرژی رژیم اسرائیل در گفت‌وگو با روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت» فاش کرد که پالایشگاه نفت حیفا در شمال سرزمین های اشغالی فلسطین در جریان جنگ ۱۲ روزه با ایران، هدف مستقیم موشک‌های ایرانی قرار گرفت.

وی گفت: «عملیات پالایش به ظرفیت کامل بازگشته‌، اما به‌ عنوان درس از جنگ اخیر، فشار می‌آورم تا به جای تعطیلی کامل پالایشگاه حیفا، آن را به منطقه «میشور روتم» در صحرای نقب منتقل کنیم.»

وزیر انرژی رژیم اسرائیل افزود: ایجاد پالایشگاه در نقب علاوه بر کاهش خطرات امنیتی، هزاران فرصت شغلی با دستمزد بالا ایجاد خواهد کرد و توافق اولیه با شهرداری‌های محلی برای اجرای این طرح حاصل شده است.

پالایشگاه حیفا به‌عنوان قطب‌های انرژی رژیم صهیونیستی در جریان جنگ ۱۲ روزه از اهداف اصلی موشک‌های ایرانی بود که مورد توجه رسانه‌های جهانی نیز قرار گرفت.

